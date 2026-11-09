scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 9 नवंबर 2026 मकर राशिफल: व्यापार में बढ़ेगा मुनाफा, बचत के भी बनेंगे योग

Aaj ka Makar Rashifal 9 November 2026, Capricorn Horoscope Today: योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. वाणिज्य व्यापार और लाभ में वृद्धि होगी. धार्मिक गतिविधियों में रुचि रहेगी. लंबी दूरी की यात्रा संभव है.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

विविध मामलों में तेजी बनाए रखेंगे. चहुंओर इच्छित परिणाम पाएंगे. व्यावसायिक प्रबंधन में वृद्धि के संकेत बने हुए हैं. लक्ष्य साधने में सहायक होगा. कार्यसूची बनाकर तैयारी से आगे बढ़ेंगे. अनुकूलता बढ़त पर बनी रहेगी. चहुंओर उल्लेखनीय परिणाम बनेंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. वाणिज्य व्यापार और लाभ में वृद्धि होगी. धार्मिक गतिविधियों में रुचि रहेगी. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. व्यवस्था पर जोर रहेगा. कार्यकारी सक्रियता दिखाएंगे. अड़चन अवरोध दूर होंगे.

नौकरी व्यवसाय- उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. कारोबारी वातावरण सकारात्मक रहेगा. विविध प्रयासों को गति देंगे. योग्यजन आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.

धन संपत्ति- आय के मामले संवरेंगे. लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. प्रबंधन व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. आर्थिक समृद्धि को बल मिलेगा. उन्नति के अवसर बढत पर बेने रहेंगे. बचत बढ़ेगी.

सम्बंधित ख़बरें

वार्ताएं सफल होगी, अनुभव का लाभ उठाएंगे
मकर राशि वालों के लिए आज व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी, किसी गरीब को फल दान करें
मकर राशि वालों की आज व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी, जानें जरूरी टिप
भाग्य देगा पूरा साथ, नौकरी-व्यापार में होगी तरक्की
Dhanteras 2026 Shopping Guide
धनतेरस पर क्या खरीदें? जानें क्या है आपके लिए शुभ

प्रेम मैत्री- पारिवारिक विषयों में सहजता रहेगी. व्यक्तिगत कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. भावनात्मक विषयों में प्रभावशाली रहेंगे. अपनों में मान सम्मान बढ़ेगा. करीबियों की खुशियों का ध्यान रखेंगे. सुख के पल साझा करेंगे. मनोरंजक यात्रा संभव है. संबंध संवरेंगे. निर्णय लेंगे. बड़ों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- असहजता दूर होगी. पारिवारिक विषयों में बेहतर रहेंगे. अवसर भुनाएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. हर्ष उत्साह से भरे रहेंगे.

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय का जाप करें. गोवर्धन की पूजा करें. संवाद बढ़ाएं.
 

Advertisement

शुभ अंक : 2, 8 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 9 नवंबर 2026 धनु राशिफल: कारोबार में आएगी तेजी, धन लाभ के बनेंगे योग |
    आज 9 नवंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: खर्चों पर रखना होगा कंट्रोल, उधार के लेनदेन से बचें |
    आज 9 नवंबर 2026 तुला राशिफल: व्यापार में बढ़ेगा फायदा, परिवार के साथ बिताएंगे यादगार पल |
    आज 9 नवंबर 2026 कन्या राशिफल: करियर-कारोबार में मिलेगी तरक्की, धन लाभ के योग |
    आज 9 नवंबर 2026 सिंह राशिफल: धन-संपत्ति में होगी वृद्धि, करियर में मिलेंगे नए अवसर |
    आज 9 नवंबर 2026 कर्क राशिफल: घर में रहेगा खुशियों का माहौल, कारोबार में होगा लाभ |
    आज 9 नवंबर 2026 मिथुन राशिफल: सफलता के नए रास्ते खुलेंगे, पद-प्रतिष्ठा में होगी वृद्धि |
    आज 9 नवंबर 2026 वृष राशिफल: पैसों के लेनदेन में रहें सतर्क, विरोधी कर सकते हैं परेशान |
    एक क्लिक में पढ़ें 9 नवंबर 2026, सोमवार की अहम खबरें |
    आज 9 नवंबर 2026 मेष राशिफल: आर्थिक मामलों में मिलेगी सफलता, करियर में भी बढ़ेंगे आगे
    Advertisement