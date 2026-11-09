आज 9 नवंबर 2026 मकर राशिफल: व्यापार में बढ़ेगा मुनाफा, बचत के भी बनेंगे योग

विविध मामलों में तेजी बनाए रखेंगे. चहुंओर इच्छित परिणाम पाएंगे. व्यावसायिक प्रबंधन में वृद्धि के संकेत बने हुए हैं. लक्ष्य साधने में सहायक होगा. कार्यसूची बनाकर तैयारी से आगे बढ़ेंगे. अनुकूलता बढ़त पर बनी रहेगी. चहुंओर उल्लेखनीय परिणाम बनेंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. वाणिज्य व्यापार और लाभ में वृद्धि होगी. धार्मिक गतिविधियों में रुचि रहेगी. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. व्यवस्था पर जोर रहेगा. कार्यकारी सक्रियता दिखाएंगे. अड़चन अवरोध दूर होंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. कारोबारी वातावरण सकारात्मक रहेगा. विविध प्रयासों को गति देंगे. योग्यजन आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.

धन संपत्ति- आय के मामले संवरेंगे. लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. प्रबंधन व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. आर्थिक समृद्धि को बल मिलेगा. उन्नति के अवसर बढत पर बेने रहेंगे. बचत बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक विषयों में सहजता रहेगी. व्यक्तिगत कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. भावनात्मक विषयों में प्रभावशाली रहेंगे. अपनों में मान सम्मान बढ़ेगा. करीबियों की खुशियों का ध्यान रखेंगे. सुख के पल साझा करेंगे. मनोरंजक यात्रा संभव है. संबंध संवरेंगे. निर्णय लेंगे. बड़ों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- असहजता दूर होगी. पारिवारिक विषयों में बेहतर रहेंगे. अवसर भुनाएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. हर्ष उत्साह से भरे रहेंगे.

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय का जाप करें. गोवर्धन की पूजा करें. संवाद बढ़ाएं.



Advertisement

शुभ अंक : 2, 8 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

---- समाप्त ----