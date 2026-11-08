आज 8 नवंबर 2026 मीन राशिफल: प्रलोभन में नहीं आएंगे, उत्साह बना रहेगा 

सहकारिता से सभी समस्याएं हल होंगी. करियर कारोबार में स्पष्टता बढ़ाएंगे. उद्योग व्यापार को मजबूती देंगे. बड़े प्रयासों को साधेंगे. कामकाजी परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. परिजनों से करीबी बढ़ेगी. घर परिवार का साथ सहयोग बना रहेगा. दीर्घकालिक योजनाओं को गति देंगे. व्यक्तिगत मामले अपेक्षित रहेंगे. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. व्यवस्था को बल मिलेगा. वार्ताओं में प्रभावी रहेंगे. योजनाओं मे नियमितता बनाए रखेंगे. अनजान लोगों से दूरी बढ़ाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों का सम्मान करेंगे. व्यापार अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. प्रबंधकीय विषयों पर ध्यान देंगे. वाणिज्यिक मामलों में दबाव की स्थिति से बचेंगे. बहस विवाद टालेंगे.

धन संपत्ति-- आर्थिक लेनदेन में संतुलित रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. वित्तीय एवं व्यावसायिक विषयों में उतावली नहीं दिखाएंगे. लोभ प्रलोभन में नहीं आएंगे. उत्साह बना रहेगा.



प्रेम मैत्री- मित्रजनों से सहज संवाद बनाए रखेंगे. परिवार से संबंधों में सुधार आएगा. खुशियांे को स्वजनों से साझा करेंगे. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. प्रिय के साथ स्मरणीय पल साझा करेंगे. मन के मामले पूर्ववत् रहेंगे. रिश्तों में तालमेल बढ़ेगा. व्यक्तिगत मामलों में स्पष्टता बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता बढ़ाएंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. सेहत से समझौता नहीं करेंगे. स्थायित्व पर बल देंगे. उत्साह एवं विश्वास को बनाए रखेंगे. पहल से बचेंगे.

आज का उपाय: यश, वैभव और धनधान्य की दात्री देवी मां महालक्ष्मीजी और रिद्धी-सिद्धी के स्वामी श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. दीपोत्सव मनाएं. साज सज्जा और भव्यता बनाए रखें. अपनों की खुशी बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 2, 3 और 8

शुभ रंग : सिंदूरी

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