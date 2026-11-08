आज 8 नवंबर 2026 कुम्भ राशिफल: प्रबंधन पर जोर होगा, पेशेवरता बढ़ेगी

तेज गति से आगे बढ़ते रहेंगे. विविधि मामलों में पहल बढ़ाएंगे. करियर के मामलों मं सफलता पाएंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. आस्था अध्यात्म को बल मिलेगा. करियर कारोबार में अच्छा करेंगे. लक्ष्यों की प्राप्ति सहजता बढ़ेगी. आर्थिक उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. फोकस बनाए रखेंगे. अवरोध स्वतः दूर होंगे. साहस पराक्रम को बल मिलेगा. दीर्घकालिक योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. बंधुजनों से मदद मिलेगी. व्रत संकल्प पूरा करेंगे. निसंकोच आगे बढेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- इच्छित लाभ की संभावना बनी हुई है. कार्यों में निरंतरता लाएंगे. लगन से प्रदर्शन संवारेंगे. समकक्ष सहयोग बनाए रहेंगे. योजनागत कार्यों में सक्रियता आएगी. बड़ी सोच बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति-- वित्तीय मामलों में सुधार आएगा. पहल का भाव बढ़ेगा. जोखिम नहीं उठाएंगे. उधार देने से बचेंगे. वित्तीय लेनदेन में सहजता रहेगी. कारोबारी मामलों में प्रबंधन पर जोर होगा. पेशेवरता बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- खुलकर अपना पक्ष रख पाएंगे. प्रेम स्नेह के मामले संवार पाएंगे. आवश्यक सूचनाएं मिलेंगी. परिजनों की बातों पर ध्यान देंगे. वार्तालाप में सतर्कता रखेंगे. संबंधों में विनम्रता बढ़ाएंगे. भावनात्मकता पर जोर देंगे. अपनों का साथ समर्थन प्राप्त होगा. मिलकर आगे बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सामंजस्य बढ़ेगा. शारीरिक गतिविधियां पक्ष में बनेंगी. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. सतर्कता से काम लेंगे. उत्साह मनोबल बढ़ेगा.

आज का उपाय: यश, वैभव और धनधान्य की दात्री देवी मां महालक्ष्मीजी और रिद्धी-सिद्धी के स्वामी श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. दीपोत्सव मनाएं. साज सज्जा और भव्यता बनाए रखें. आस्था बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 2, 5 और 8

शुभ रंग : बैंगनी

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