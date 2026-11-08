आज 8 नवंबर 2026 मकर राशिफल: वार्ताएं सफल होगी, अनुभव का लाभ उठाएंगे

व्यवस्था व प्रबंधन को महत्व देंगे. आधुनिक गतिविधियों के साथ और प्रतिभा का संयोग सफलता की कुंजी होगा. चहुंओर तेज सुधार बनाए रखेंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. सत्ता व अधिकारियों का समर्थन बढ़ेगा. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. महत्वपूर्ण अनुबंध बनेंगे. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. लंबित योजनाओं में गति आएगी. अनुकूलता बढ़त पर रहेगी. विविध मामले साधेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- उद्योग व्यापार में अच्छा करेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. कला कौशल संवारेंगे. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. उल्लेखनीय गतिविधि व प्रयास बनाए रखेंगे. संकोच दूर होगा.

धन संपत्ति-- लाभ अपेक्षा से अच्छा रहेगा. तेजी से निर्णय लेंगे. मान सम्मान की प्राप्ति होगी. विस्तार के कार्य संवरेंगे. उत्साह से भरे रहेंगे. प्रभावपूर्ण व्यवहार रखेेंगे. सहकार बढाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह से सबको सुख देंगे. भावनाओं को व्यक्त करने के अवसर बनेंगे. अपनों का साथ विश्वास पाएंगे. नेह प्रेम बनाए रखेंगे. प्रभावी ढंग से बात रखेंगे. सुखद पल साझा करेंगे. भ्रमण मनोरंजन के मौके बढ़ेंगे. प्रिय प्रसन्न रहेंगे. संबंधों में सुधार बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- वार्ताएं सफल होगी. अनुभव का लाभ उठाएंगे. प्रभावी प्रस्ताव मिलेंगे. श्रेष्ठ कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व भव्य बना रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.

आज का उपाय: यश, वैभव और धनधान्य की दात्री देवी मां महालक्ष्मीजी और रिद्धी-सिद्धी के स्वामी श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. दीपोत्सव मनाएं. साज सज्जा और भव्यता बनाए रखें. प्रबंधन बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 2, 5 और 8

शुभ रंग : गहरा भूरा

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