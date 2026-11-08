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आज 8 नवंबर 2026 धनु राशिफल: संबंध निभाएंगे, बड़ों की सुनेंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 8 November 2026, Sagittarius Horoscope Today: घर परिवार में खुशियां बढ़ेंगी.  करीबियों का समर्थन बना रहेगा.  विनम्रता बढ़ाएंगे.  सभी प्रसन्न व प्रभावित होंगे.  संबंध निभाएंगे.  बड़ों की सुनेंगे. 

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sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

व्यावसायिक गतिविधियों में उछाल बना रहेगा.  आर्थिक क्षेत्र में उम्मीद से अच्छी स्थिति रहेगी.  प्रबंधकीय योग्यता से पर सफलता संवरेगी.  कार्ययोजनाओं में गति आएगी.  पेशेवरों का फोकस बढ़ेगा.  पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.  बड़े प्रयास फलित होंगे.  लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे.  तेजी बढ़ाने का समय है.  पैतृक मामलों मे सुधार होगा.  प्रबंधकीय विषयों पर अमल बढ़ाएंगे.  संवाद बेहतर रहेगा.  सामंजस्य से काम लेंगे.  अधिकारीगण प्रसन्न रहंेगे.  संपत्ति के मामले संवरेंगे.  चर्चा असरदार रहेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- कार्यों  में सक्रियता आएगी.  व्यापार में प्रभाव बढ़ाएंगे.  योजनाओं में सक्रियता आएगी.  नीति नियम का पालन करेंगे.  श्रेष्ठ कार्यों  से जुड़ाव बढ़ेगा.  अधिकारीवर्ग सहयोगी होगा. 


धन संपत्ति-- आर्थिक क्षेत्र में निसंकोच आगे बढ़ेंगे.  लाभ प्रतिशत उछाल पाएगा.  चहुंओर शुभता का संचार रहेगा.  महत्वपूर्ण कार्य सहजता से करेंगे.  वित्तीय मामले संवरेंगे.  शुभ सूचना मिलेगी. 
 
प्रेम मैत्री- जीवन में हर्ष आनंद से रहेंगे.  घर में सुख बढ़ेगा.  परिजनों से भेंट मुलाकात में वृद्धि होगी.  प्रियजनों से साथ सहयोग बढ़ेगा.  घर परिवार में खुशियां बढ़ेंगी.  करीबियों का समर्थन बना रहेगा.  विनम्रता बढ़ाएंगे.  सभी प्रसन्न व प्रभावित होंगे.  संबंध निभाएंगे.  बड़ों की सुनेंगे. 

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स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य समस्याएं हल होंगी.  आत्मविश्वास उूंचा रहेगा.  निसंकोच होकर कार्य करेंगे.  उत्साह से भरे रहेंगे.  व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. 


आज का उपाय: यश, वैभव और धनधान्य की दात्री देवी मां महालक्ष्मीजी और रिद्धी-सिद्धी के स्वामी श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें.  दीपोत्सव मनाएं.  साज सज्जा और भव्यता बनाए रखें.  जिम्मेदारी निभाएं. 

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शुभ अंक : 1, 2, 3 और 8

शुभ रंग : स्वर्णिम

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