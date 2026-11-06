आज 6 नवंबर 2026 कर्क राशिफल: कार्यों में पहल बनाए रखेंगे, अनुभव का लाभ मिलेगा

सामाजिक संबंधों का लाभ उठाएंगे. कार्य व्यापार में बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. रणनीतिक निर्णय लेने में सहज होंगे. सामंजस्यता और सीख सलाह से करियर व्यवसाय बढ़ाएंगे. सहकारिता का भाव बढ़ेगा. निजी प्रयासों में गति आएगी. वाणिज्यिक मामलों में सफलता पाएंगे. लक्ष्य पूरा करेंगे. संपर्क बढ़ेगा. बंधुत्व की भावना बढ़ेेगी. सहोदरों का समय देंगे. चर्चाओं में शामिल होंगे. कामकाजी यात्रा हो सकती है. संवाद पर जोर रहेगा. आलस्य का त्याग करें. व्यर्थ चर्चाओं से बचें.

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नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक उपलब्धियां बनेंगी. आर्थिक मामले सकारात्मक बने रहेंगे. पेशेवर वादा पूरा करेंगे. सभी का सहयोग पाएंगे. भेंटवार्ताएं सफल रहेंगी. कार्यों में पहल बनाए रखेंगे. अनुभव का लाभ मिलेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. लाभ उमीद के अनुरूप रहेगा. पेशेवर यात्राएं हो सकती हैं. विभिन्न क्षेत्रों में शुभता बनी रहेगी. कारोबार में बेहतर परिणाम बनेंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी.

प्रेम मैत्री- संपर्क और संवाद क्षेत्र असरदार रहेगा. भेंटवार्ता में वृद्धि होगी. सबको साथ ले़कर आगे बढ़ते रहेंगे. सबका साथ और विश्वास पाएंगे. अतिथि को आदर सत्कार देंगे. भावनात्मक संतुलन रखेंगे. मन के मामले अनुकूल रहेंगे. प्रिय से भेंट होगी. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- भव्यता रखेंगे. प्रभाव बनाए रहेंगे. भावुकता पर नियंत्रण रखेंगे. समय प्रबंधन बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य संवरेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: भगवान धनवंतरी और कुबेर की पूजा करें. साज संवार पर बनाए रखें. द्वार पर दीप जलाएं. कथा श्रवण करें.

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शुभ अंक : 2, 6 और 8

शुभ रंग : भगवा

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