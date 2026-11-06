आज 6 नवंबर 2026 सिंह राशिफल: संग्रह संरक्षण में रुचि होगी, बैंकिंग कार्यों पर ध्यान देंगे

योजनाओं के संचालन में सफल होंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. घर परिवार में सुख सौख्य रहेगा. नवाचार के साथ परंपरा और संस्कृति को बढ़ावा देंगे. पैतृक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. अच्छे गेस्ट और होस्ट रहेंगे. कुल कुटम्ब का साथ पाएंगे. हर्ष आनंद बढ़ेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. परिजनों का भरोसा जीतेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अतिथि का स्वागत सत्कार करें. श्रेष्ठ जनों से भेंट के अवसर बनेंगे. व्यवहार से सभी को प्रभावित करेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार बेहतर रहेगा. कार्यक्षेत्र में उम्मीद के अनुरूप रहेंगे. चर्चा में शामिल होंगे. परंपरागत व्यवसाय गति लेंगे. दीर्घकालिक योजनाएं बनाएंगे. लाभ की अच्छी संभावनाएं बनी रहेंगी.

धन संपत्ति- वित्तीय प्रयासों में गति आएगी. संग्रह संरक्षण में रुचि होगी. बैंकिंग कार्यों पर ध्यान देंगे. धनधान्य में वृद्धि बनी रहेगी. निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. संपत्ति के मामले संवार पाएंगे.

प्रेम मैत्री- स्वजनों से भेंट होगीं आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे. उत्सव आयोजन में शामिल होंगे. रिश्तों मिठास बढ़ेगी. सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. सरप्राइज करेंगे. करीबियों संग समय बीतेगा. मित्रों का समर्थन मिलेगा. मन के मामले संवरेंगे.

स्वारथ्य मनोबल- स्वास्थ्य पर फोकस रहेगा. संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. मनोबल ऊंचा होगा. उत्साह से कार्य करेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे.

आज का उपाय: भगवान धनवंतरी और कुबेर की पूजा करें. साज संवार पर बनाए रखें. द्वार पर दीप जलाएं. व्यवहार संवारें.

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शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : मरून

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