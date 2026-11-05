आज 5 नवंबर 2026 मीन राशिफल: विश्वास बनाए रखेंगे, व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा

अपनों से बेहतर संवाद व तालमेल बनाए रखेंगे. चर्चा के लिए उचित अवसर का इंतजार करंेेगे. टीम पर फोकस रहेगा. सहकारिता में विश्वास बनाए रखेंगे. प्रबंधकीय कार्य आगे बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. खुशियों को साझा में आगे होंगे. व्यक्तिगत संपर्क में उत्साहित रहेंगे. संबंधों में संतुलन बढ़ाएंगे. चर्चा संवाद में पहल बनाए रखेंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. विविध मामलों में गति आएगी. पेशेवर चर्चाओं में हिस्सा लेंगे. मित्रों से बनाकर चलेंगे.
नौकरी व्यवसाय- कारोबारी संबंध संवार पर रहेंगे. मिलकर आगे बढ़ेंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे. कारोबारी लाभ बेहतर रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ाएंगे. साझीदारी बढ़ाएंगे.
धन संपत्ति- पूंजीगत प्रयास बल पाएंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. निर्णय क्षमता संवरेगी. सामूहिक प्रदर्शन बेहतर रहेगा. उन्नति के अवसर भुनाएंगे. लक्ष्यगत फोकस बढ़ाएंगे.
प्रेम मैत्री- दाम्पत्य मधुर बना रहेगा. परिवार में प्रेम और सामंजस्य रखेंगे. रिश्तों में मधुरता रहेगी. चर्चा संवाद संवारेंगे. सहज प्रस्ताव मिलेंगे. मन के मामलों में मजबूती आएगी. विनम्रता दिखाएंगे. सुखद पल साझा करेंगे. जल्द भरोसे में न आएं. सहकारिता की भावना रहेगी.
स्वास्थ्य मनोबल- विश्वास, बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. अनुशाासन से आगे बढ़ेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा होगा. प्रबंधन बढ़ाएंगे.
आज आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. वचन रखें.
शुभ अंक : 3, 6, 8 और 9
शुभ रंग : केले के समान