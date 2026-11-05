आज 5 नवंबर 2026 मिथुन राशिफल: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, जांच बनाए रखेंगे

विचारों में संकीर्णता से बचें. लोभ का त्याग करें. पेशेवर समकक्षों का साथ बना रहेगा. घर में सहज वातावरण रहेगा. परिवार में सहजता बनाए रखेंगे. निजी कार्यों में सकियता दिखाएंगे. व्यक्तिगत विषयों में पहल बढ़ाएंगे. स्वार्थ की भावना से बचें. संबंधियों के साथ सूचनाएं साझा करेंगे. अतिथि का आना संभव है. प्रबंधकीय मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. बड़प्पन से काम लें.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबारी माहौल अनुकूल रहेगा. व्यवस्था को बल देंगे. सकारात्मक परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. आवश्यक कार्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. विविध प्रयासों में बेहतर बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ संवार पाएगा. हितलाभ में वृद्धि होगी. पद प्रभाव बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मामलों पर फोकस बढ़ेगा. परंपरागत व्यवसाय पर ध्यान देंगे. शासन में जगह पाएंगे.

प्रेम मैत्री- भावुक विषयों में धैर्य रखें. निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें. घर से करीबी बनी रहेंगी. परिजनों संबंध बेहतर बनाए रहें. परस्पर संवाद बढ़ाएं. भावनात्मक विषयों में अतिउत्साह में न आएं. अपनों की मदद मिलेगी. परिजनों का सहयोग बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- निजी संबंधों पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. जांच बनाए रखेंगे. निरंतरता बढ़ाएंगे. मनोबल ऊंचा रखेंगे.

आज आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. बड़प्पन रखें.

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शुभ अंक : 3, 5 और 8

शुभ रंग : आंवला समान

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