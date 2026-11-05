आज 5 नवंबर 2026 कर्क राशिफल: उत्साह बनाए रखेंगे,  गतिविधियां नियमित रखेंगे

बड़ों का आदर सम्मान बनाए रखेंगे. भाईचारे की भावना बढ़ेगी. सामाजिक प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. साहस व पराक्रम प्रदर्शन में सहज होंगे. संपर्क संवाद का क्षेत्र बड़ा होगा. समकक्षों से सहकार बढ़ाएंगे. साख और सम्मान बढ़ेगा. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. स्वजनों से भेंट होगी. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. विभिन्न कार्यों में सक्रियता लाएंगे. चर्चा संवाद में सफलता पाएंगे. सुलह एवं सामंजस्य बनाए रखेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. प्रयासों में बेहतर स्थिति रहेगी. सहकारिता व टीम भावना पर जोर रहेगा. कार्यशैली प्रभावी रहेेगी. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. यात्रा बढ़ सकती है.

धन संपत्ति- जोखिम उठाने से बचें. विविध कार्यों से लाभ उठाएं. तार्किकता पर जोर बनाए रखें. बचत व संग्रह का स्तर पूर्ववत् बना रहेगा. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. संसाधनों में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- सबका साथ और विश्वास बनाए रखें. सूझबूझ से आगे बढ़ें. संबंधियों से तालमेल रखें. मित्रों का सहयोग पाएंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. करीबी सहयोगी होंगे. रिश्तों को संवार मिलेगी. भावनात्मक पक्ष बल पाएगा. प्रेम स्नेह से भरे रहेंगे. मन की बात रख पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- उत्साह बनाए रखेंगे. गतिविधियां नियमित रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. सम्मान में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सहयोग बढ़ाए रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 2, 3, 5 और 8

शुभ रंग : ऑरेंज

---- समाप्त ----