आज 5 नवंबर 2026 कुम्भ राशिफल: गोपनीयता बढ़ी रहेगी, स्पष्टता बनाए रखें

पेशेवर विषय सामान्य रहेंगे. परिजनों साथ बना रहेगा. करीबी सहयोग बनाए रखेंगे. अपनों की सीख सलाह पर जोर देंगे. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित बने रहेंगे. साझीदारों का सहयोग बना रहेगा. चर्चाओं में सक्रियता दिखाएंगे. निजी मामलों में रुचि रखेंगे. मेहनत से लक्ष्य साधेंगे. क्षमा भाव बनाए रखें. कार्य व्यापार सामान्य रहेगा. लेनदेन में धैर्य रखें. अतिश्रम और दबाव में कार्य करने की स्थिति से बचें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. सूझबूझ बनाए रखें. अनुबंधों की अनदेखी न करें.

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नौकरी व्यवसाय- वित्तीय मामले मिश्रित रहेंगे. कार्य लंबित रह सकते हैं. वरिष्ठ का सहयोग रहेगा. निरंतरता बढ़ाए रहें. स्मार्ट वर्किंग अपनाएं. योजनाएं सामान्य बनी रहेंगी.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ प्रभावित हो सकते है. खर्च बढ़ा रह सकता है. संग्रह संरक्षण के प्रयासों पर जोर दें. जिम्मेदारों की सूझबूझ को अनदेखा न करें. भेंट में सतर्कता रखेंगे.

प्रेम मैत्री- रक्त संबंधों में सहजता बनाए रहेेंगे. आदर सत्कार का भाव बनाए रखें. समता सामंजस्यता पर जोर रखेंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे. व्यक्तिगत संपर्क में सजग रहें. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएं. चर्चा में सतर्कता रखें. संकोच का भाव बना रहेगा. जिद में नहीं आएं.

स्वास्थ्य मनोबल- गोपनीयता बढ़ी रहेगी. स्पष्टता बनाए रखें. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहें. व्यवस्था व बड़प्पन बढ़ाएं. चर्चा में विनम्र रहें.

आज आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. विनम्र रहें

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शुभ अंक : 3, 5 और 8

शुभ रंग : पीतवर्ण

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