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आज 5 नवंबर 2026 मकर राशिफल: विश्वास बढ़ाएंगे, अवरोध दूर होंगे

Aaj ka Makar Rashifal 5 November 2026, Capricorn Horoscope Today: विनम्रता में वृद्धि होगी.  निजी विषयों पर फोकस रहेगा.  संबंध मजबूत होंगे.  मित्रजनों से घनिष्ठता बढ़ेगी.  प्रेम स्नेह के प्रयास संवरेंगे. 

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capricorn horoscope
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भाग्य के मामले सकारात्मक बने रहेंगे.  विविध परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी.  लक्ष्यों को साधेंगे.  लेनदेन में जल्दबाजी से बचेंगे.  कामकाज में विरोधियों की संख्या कम होगी.  आध्यात्मिकता में वृद्धि होगी.  संबंधों में विश्वास बनेगा.  नीति नियम बनाए रखेंगे.  कारोबार अच्छा रहेगा.  जनकार्यों से जु़डेंगे.  पुण्यार्जन बढ़ेगा.  तथ्यगत स्पष्टता रखेंगे.  सफलता प्रतिशत ऊंचा  रहेगा.  विवेक व बड़प्पन से काम लेंगे.  परिजनों में स्नेह बढ़ेगा.  सकारात्मक व्यवहार रहेगा. 

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे.  परिस्थितियां सकारात्मक होंगी.  अधिकतर मामलों में जीत हासिल करेंगे.  सामंजस्यता व सहकार बनाए रखेंगे.  स्मार्ट वर्किंग पर बल देंगे. 

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ बढ़त पर रहेेगा.  जोखिम लेंगे.  लंबी अवधि की योजनाओं गति देंगे.  अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे.  परिस्थितियां शुभकर बनी रहेंगी.  साख सम्मान में वृद्धि होगी. 

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प्रेम मैत्री- करीबियों का समर्थन प्राप्त होगा.  रिश्तों में विश्वास बना रहेगा.  अन्य की भावनाओं का सम्मान करेंगे.  मन की बात कहने में सहज रहेंगे.  विनम्रता में वृद्धि होगी.  निजी विषयों पर फोकस रहेगा.  संबंध मजबूत होंगे.  मित्रजनों से घनिष्ठता बढ़ेगी.  प्रेम स्नेह के प्रयास संवरेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- विश्वास बढ़ाएंगे.  अवरोध दूर होंगे.  स्वास्थ्य में सुधार आएगा.  कमतर बातों को नजरअंदाज करेंगे. सुखद सरप्राइज मिलेगा. 


आज आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें.  ओम् नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें.  पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं.  लोगों के हित का ख्याल रखें. 

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शुभ अंक : 5, 8 और 9

शुभ रंग : पीतांबर

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