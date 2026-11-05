आज 5 नवंबर 2026 धनु राशिफल: जीवन स्तर संवारेंगे,  स्वयं पर ध्यान देंगे

सभी मामले अनुकूल बने रहेंगे. करियर व्यापार में उन्नति और विस्तार पर बल रहेगा. कामकाजी लक्ष्य साधने में सबका सहयोग रहेगा. पैतृक कार्यों में सक्रियता बढ़ाएंगे. भेंट संवाद संवारने का भाव रहेगा. प्रबंधन प्रशासन के प्रति समर्पित रहेंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. रचनात्मक सोच रहेगी. परिजनों का साथ समर्थन बना रहेगा. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. विभिन्न कार्यों को समर्थन मिलेगा. शुभकार्यों को बढ़ावा देंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- करियर में वृद्धि होगी. सहज जोखिम उठाएंगे. प्रदर्शन संवार पर रहेगा. भेंटवार्ताओं में सक्रियता बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. कारोबार में बेहतर स्थिति रहेगी.

धन संपत्ति- पद प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. वाणिज्यिक कार्य पक्ष में बनेंगे. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव बनाए रहेंगे. पेशेवर संबंधों का लाभ उठाएंगे. लाभ के अवसर बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- स्वजनों संग खुशी बढ़ाएंगे. परिजनों संग भेंट चर्चाओं में समय देंगे. रिश्तों में परस्पर सहयोग रखेंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. जिम्मेदारी से बात रखेंगे. रिश्तों में सुख सौख्य रहेगा. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. संबंधों से सहज रहेंगें.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान पर जोर रहेगा. जीवन स्तर संवारेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी.



आज आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. मदद बनाए रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 3, 8 और 9

शुभ रंग : केसरिया

---- समाप्त ----