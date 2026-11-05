scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 5 नवंबर 2026 धनु राशिफल: जीवन स्तर संवारेंगे,  स्वयं पर ध्यान देंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 5 November 2026, Sagittarius Horoscope Today: परिजनों संग भेंट चर्चाओं में समय देंगे.  रिश्तों में परस्पर सहयोग रखेंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे.  जिम्मेदारी से बात रखेंगे.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

सभी मामले अनुकूल बने रहेंगे.  करियर व्यापार में उन्नति और विस्तार पर बल रहेगा.  कामकाजी लक्ष्य साधने में सबका सहयोग रहेगा.  पैतृक कार्यों में सक्रियता बढ़ाएंगे.  भेंट संवाद संवारने का भाव रहेगा.  प्रबंधन प्रशासन के प्रति समर्पित रहेंगे.  आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे.  रचनात्मक सोच रहेगी.  परिजनों का साथ समर्थन बना रहेगा.  नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी.  विभिन्न कार्यों को समर्थन मिलेगा.  शुभकार्यों को बढ़ावा देंगे.  रुटीन बेहतर रखेंगे.  वरिष्ठों से भेंट होगी. 

नौकरी व्यवसाय- करियर में वृद्धि होगी.  सहज जोखिम उठाएंगे.  प्रदर्शन संवार पर रहेगा.  भेंटवार्ताओं में सक्रियता बढ़ाएंगे.  प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे.  कारोबार में बेहतर स्थिति रहेगी. 

धन संपत्ति- पद प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे.  धनधान्य में वृद्धि होगी.  वाणिज्यिक कार्य पक्ष में बनेंगे.  पद प्रतिष्ठा और प्रभाव बनाए रहेंगे.  पेशेवर संबंधों का लाभ उठाएंगे.  लाभ के अवसर बढ़ेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

धनु राशिवालों का बड़े फैसले करने का व्यक्त है, छोटी-छोटी बातों को लेकर दुखी ना हों, जानें दैनिक राशिफल
अधिकारियों का मिलेगा साथ, कारोबार में आएगी तेजी
धनु राशि वालों का व्यापार में नुकसान हो सकता है, जानें आज का उपाय
आर्थिक लाभ में होगी वृद्धि, प्रेम जीवन रहेगा खुशहाल
धनु राशि वालों की आज धन की स्थिति में सुधार होगा, करें ये उपाय

प्रेम मैत्री- स्वजनों संग खुशी बढ़ाएंगे.  परिजनों संग भेंट चर्चाओं में समय देंगे.  रिश्तों में परस्पर सहयोग रखेंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे.  जिम्मेदारी से बात रखेंगे.  रिश्तों में सुख सौख्य रहेगा.  प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे.  संबंधों से सहज रहेंगें. 

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान पर जोर रहेगा.  जीवन स्तर संवारेंगे.  स्वयं पर ध्यान देंगे.  मान सम्मान में वृद्धि होगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी.  स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. 


आज आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें.  ओम् नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें.  पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं.  मदद बनाए रखें. 

Advertisement

शुभ अंक : 3, 8 और 9

शुभ रंग : केसरिया

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 5 नवंबर 2026 धनु राशिफल: जीवन स्तर संवारेंगे,  स्वयं पर ध्यान देंगे |
    आज 5 नवंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा, जीवनशैली संवरेगी |
    आज 5 नवंबर 2026 तुला राशिफल: गलती करने से बचें, खानपान सामान्य रहेगा |
    आज 5 नवंबर 2026 कन्या राशिफल: जिम्मेदारियों को उठाएंगे,  सहकार रखेंगे |
    आज 5 नवंबर 2026 सिंह राशिफल: प्रिय से चर्चा होगी, अतिथि आगमन होगा |
    आज 5 नवंबर 2026 कर्क राशिफल: उत्साह बनाए रखेंगे,  गतिविधियां नियमित रखेंगे |
    आज 5 नवंबर 2026 मिथुन राशिफल: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, जांच बनाए रखेंगे |
    आज 5 नवंबर 2026 वृष राशिफल: रिश्ते संवार पाएंगे, मित्रों को समय देंगे |
    एक क्लिक में पढ़ें 5 नवंबर 2026, गुरुवार की अहम खबरें |
    आज 5 नवंबर 2026 मेष राशिफल: रुटीन संवारें,  स्वास्थ्य सामान्य रहेगा
    Advertisement