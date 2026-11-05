आज 5 नवंबर 2026 वृष राशिफल: रिश्ते संवार पाएंगे, मित्रों को समय देंगे

मित्रों के साथ महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. परिवार के साथ समय बिताएंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी. संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर होगा. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. साहस पराक्रम से कार्य पक्ष में बनेंगे. आर्थिक गतिविधियों को संतुलित रखेंगे. अनुभवियों का साथ समर्थन पाएंगे. वरिष्ठों की आज्ञा का अनुसरणर बनाए रखेंगे. शिक्षण प्रशिक्षण पर जोर बना रहेगा. नया करने में रुचि बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबार में सक्रियता रहेगी. सूझबूझ से राहें खुलेंगी. पेशेवर साथियों से मेलजोल बढ़ेगा. सभी प्रसन्न रहेंगे. उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- लेनदेन में सहज रहेंगे. जोखिम लेने का भाव रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे. विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे. लाभ का प्रतिशत अपेक्षित बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों के साथ भ्रमण व मनोरंजन पर जाएंगे. घर का वातावरण उूर्जामय बनाए रखेंगे. जरूरी बात करीबियों से साझा करेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. रिश्ते संवार पाएंगे. मित्रों को समय देंगे. बड़़प्पन रखेंगे. सबका साथ बना रहेगा. आशंकाओं में नहीं आएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- शिक्षा पर जोर होगा. व्यक्तित्व निखरेगा. जीेवनशैली बेहतर बनाएंगे. निजी विषयों में रुचि रखेंगे. सेहत अच्छी रहेगी.



आज आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. स्पष्टवादी बने रहें.

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शुभ अंक : 3, 5, 6 और 8

शुभ रंग : गौ घृत के समान

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