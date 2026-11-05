आज 5 नवंबर 2026 कन्या राशिफल: जिम्मेदारियों को उठाएंगे,  सहकार रखेंगे

चहुंओर सकारात्मकता बनी रहेगी. नवीनता पर जोर बना रहेगा. विविध परिणाम संवरेंगे. लक्ष्य साधने में सफल रहेंगे. आत्मविश्वास से बात रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी लाएंगे. रचनात्मक कार्य में रुचि रहेगी. करियर व्यापार के प्रति समर्पित रहेंगे. घर में सुख सौख्य बढ़ेगा. हर्ष आनंद के पल बनेंगे. संबंधियों के साथ सुख बांटेंगे. चहुंओर अनुकूलता रहेगी. नवीन कार्यों से जुड़ेंगे. स्वजनों को सरप्राइज दे सकते हैं. योजनानुसार सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. विनम्र व्यवहार रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- प्रतिभा से परिणाम बेहतर बनाएंगे. वाणिज्यिक व्यवस्था का पालन करेंगे. करियर बेहतर रहेगा. विविध मामले हितकर रहेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी उठाएंगे. सहकार रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक प्रयास पक्ष में बनेंगे. सभी का सहयोग पाएंगे. लाभ का प्रतिशत संवार बना रहेगा. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचेंगे. दीर्घकालिक योजनाएं रखेंगे. प्रभावशील बने रहेंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा. सबके हित की सोच रहेगी. परिवार के लोग प्रसन्न होंगे. स्नेह विश्वास को मजबूती मिलेगी. सभी का ख्याल रखेंगे. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा. उचित अवसर का इंतजार करेंगे. सेहत संबंधी अवरोध दूर होंगे. व्यक्त्तित्व प्रभावशाली बना रहेगा.

आज आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. व्यवस्था संवारें.

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शुभ अंक : 3, 5 और 8

शुभ रंग : खाकी

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