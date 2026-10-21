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Tula Tarot Rashifal 21 October 2026: सक्रियता बढ़ाएंगे, सेहत पर ध्यान देंगे

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 21 October 2026: लाभ एवं प्रभाव में बढ़ोतरी होगी. व्यक्तिगत मामलों पर फोकस रखेंगे. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. बड़ों की आज्ञा मानेंगे. विविधि परिणाम पक्ष में बनेंगे. सबका सम्मान बनाए रखेंगे.

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libra horoscope
libra horoscope

तुला
टू आफ कप्स  
आज का दिन आप के लिए इच्छित प्रस्तावों पर गंभीरता बनाए रखने और एक दूसरे से सहकार बढ़ाने में सहयोगी है. सकारात्मक नजरिया बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास से विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. सूझबूझ और सामंजस्य से लक्ष्यों को पूरा करेंगे. विरोधियों को परास्त करेंगे. महत्वपूर्ण कार्य साधने का प्रयास रहेगा. व्यवहार में सहजता बनाए रहेंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे.

अनुभव पर जोर रखेंगे. बड़ों की सीख पर ध्यान देंगे. वित्तीय अवसर बेहतर बने रहेंगे. संबंधियों से करीबी बढ़ेगी. व्यवस्थित गतिविधि बनाए रखेंगे. लाभ एवं प्रभाव में बढ़ोतरी होगी. व्यक्तिगत मामलों पर फोकस रखेंगे. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. बड़ों की आज्ञा मानेंगे. विविधि परिणाम पक्ष में बनेंगे. सबका सम्मान बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य: व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. सक्रियता बढ़ाएंगे. सेहत पर ध्यान देंगे. दोष दूर होंगे.

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आवश्यक चर्चाओं में शामिल होंगे, जिम्मेदारियों को हर संभव निभाएंगे
घरवालों पर ध्यान देंगे, निजी मामलों में तालमेल रखेंगे
प्रतिभा पर भरोसा बना रहेगा, सजगता से आगे बढ़ते रहें
वित्तीय पक्ष मजबूत रहेगा, जोखिम में सहज होंगे
संबंधों को बल मिलेगा, महत्वपूर्ण मामले हित में रहेंगे

आर्थिक स्थिति: सबसे सामंजस्य बनाए रखेंगे. लंबित मामले बनेंगे. अधिकार पाने में सफल होंगे.

रिश्ते: निजी संबंधों को संवारेंगे. व्यवहार को मीठा रखेंगे. घर में सामंजस्य रहेगा. गेस्ट आएंगे.

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