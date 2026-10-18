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आज 18 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी, संसाधनों में वृद्धि होगी

Aaj ka Tula Rashifal 18 October 2026, Libra Horoscope Today: लेनदेन में सकारात्मक प्रयास बनेंगे. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. संसाधनों में वृद्धि होगी. रचनात्मक विषयों में समय देंगे. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. रुटीन रखेंगे.

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libra horoscope
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सामाजिक गतिविधियों में बढ़चढ़कर हिस्सा लेंगे. संबंधों को बेहतर बनाए रखेंगे. कार्य विस्तार के प्रयासों में पहल बनाए रहेंगे. संपर्क संवाद में रुचि बढ़ेगी. करीबियों में सहयोग रहेगा. कार्यक्षेत्र बड़ा होगा. बंधुजनों से सहकार बढ़ाएंगे. अपनों में नजदीकियां बढ़ेंगी. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. आवश्यक कार्यों को साधेंगे. कार्यशैली प्रभावी रहेगी. आर्थिक मामले पक्ष में रहेंगे. स्वजनों से मुलाकात होगी.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार आगे बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक प्रयासों को संवरेंगे. कामकाजी यात्रा की संभावना बढ़ेगी. साहस से सफलता पाएंगे. व्यवसाय में सहजता बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- लेनदेन में सकारात्मक प्रयास बनेंगे. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. संसाधनों में वृद्धि होगी. रचनात्मक विषयों में समय देंगे. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. रुटीन रखेंगे.

प्रेम मैत्री- संबंधों को बखूबी निभाएंगे. करीबियों में विश्वास बढ़ेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. मन की बात कह पाएंगे. परिवार के लोगों के साथ चर्चा संवाद रखेंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. जरूरी बात कहेंगे. परस्पर मिठास बढ़ेगी. करीबी सहयोगी होंगे. भाईचारे को बल मिलेगा. परंपरा व संस्कार बल पाएंगे.

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स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. उमंग उत्साह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. खानपान संवरेगा. स्वास्थ्य संवार पाएगा.

आज का उपाय: देवी मां महागौरी की साधना उपासना करें. भगवान सूर्यदेव को भोर में अर्घ्य दें. सहयोग बनाए रखें.

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शुभ अंक : 2, 6 और 9

शुभ रंग : मरून

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