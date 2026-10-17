आज 17 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: सक्रियता दिखाएंगे, स्वास्थ्य सुधार होगा

आर्थिक एवं वाणिज्यिक योजनाओं को संवारेंगे. आत्मविश्वास व तैयारी से आगे बढ़ेंगे. सामाजिक मामलों में रुचि रखेंगे. संपर्क क्षेत्र बड़ा होगा. लोगों से मेलजोल में सहज रहेंगे. महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो सकती हैं. नए लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे. भाईचारे का बढ़ावा मिलेगा. बंधुत्व को बल मिलेगा. साहस पराक्रम बना रहेगा. सुख सुविधाओं पर जोर रखेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. आलस्य त्यागेें. वातावरण अनुकूल रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. विस्तारवादी नजरिया रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबारी लोगों से भेंट बढ़ाएंगे. पेशेवरता बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र बड़ा बनेगा. करियर व्यापार में प्रभावी रहेंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.

धन संपत्ति - वित्तीय गतिविधियों पर जोर बनाए रखेंगे. करीबियों की मदद मिलेगी. शुभ समाचार मिलेंगे. योजनाएं आकार लेंगी. इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी. प्रभावी प्रदर्शन रहेगा.

प्रेम मैत्री- घर में सुख बना रहेगा. बंघुओं से नजदीकी बढ़ेगी. संबंधों पर जोर रखेंगे. मित्रजनाों का साथ पाएंगे. परिचितों करीबियों के साथ समय बिताएंगे. सभी प्रभावित रहेंगे. परिचितों से नजदीकी रहेगी. परिजनों से सुख साझा करेंगे. बंधु बांधवों से सामंजस्य बढ़ेगा. रिश्तों को बल देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में असरदार रहेंगे. सक्रियता दिखाएंगे. स्वास्थ्य सुधार होगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: भक्तों पर असीम कृपा करने वाली देवी मां कालरात्रि की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. सक्रियता बढाएं.

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शुभ अंक : 5, 6 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

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