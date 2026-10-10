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आज 10 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: व्यवस्थित दिनचर्या रखें, वचन देने से बचें

Aaj ka Tula Rashifal 10 October 2026, Libra Horoscope Today: अनुशासन पर जोर रहेगा.  व्यवस्थित दिनचर्या रखें.  वचन देने से बचें.  स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.  शारीरिक संकेतों पर ध्यान देंगे.  मनोबल बढ़ाए रहें. 

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libra horoscope
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व्यावसायिक पक्ष साधारण रहेगा.  कारोबारी दबाव में न आएं.  जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं.  लेनदेन में लापरवाही से बचें.  कामकाजी मामले प्रभावित रह सकते हैं.  वाणिज्यिक संबंधों के प्रति सजग रहें.  आवश्यक कार्यों  को जल्द पूरा करें.  सामंजस्य का प्रयास रखें.  निवेश संबंधी गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे.  रिश्तेदारों का समर्थन प्राप्त होगा.  अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे.  खर्च निवेश में सजगता रखेंगे.  आत्मसम्मान का भाव बढ़ेगा.  कामकाज सामान्य रहेगा. 

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर यात्रा हो सकती है.  प्रदर्शन साधारण रहेगा.  कामकाजी चर्चाओं में भाग लेंगे.  लाभ एवं विस्तार को बल मिलेगा.  आर्थिक वाणिज्यिक मामले सामान्य बने रहेंगे.  वाणिज्य व्यापार में निरंतरता लाएं. 


धन संपत्ति- वित्तीय निवेश की संभावनाएं बल पाएंगी.  बजट बनाकर कार्य करेंगे.  अनजानों से दूर रहेंगे.  खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएं.  मेहनत से लक्ष्य पाएंगे.  विस्तार के कार्यों से जुड़ेंगे.  कोर्ट कचहरी मामले उभरेंगे. 

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प्रेम मैत्री- रिश्तों में सजगता रखें.  सहजता से आगे बढ़ें.  आवश्यक निर्णय ले सकते हैं.  चर्चा संवाद में सहज रहेंगे.  तालमेल बनाए रखें.  करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे.  प्रेम स्नेह में धैर्य से काम लेंगे.  संवेदनशीलता पर नियंत्रण रखेंगे.  विपक्षियों से सतर्कता बनाए रहें. 

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन पर जोर रहेगा.  व्यवस्थित दिनचर्या रखें.  वचन देने से बचें.  स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.  शारीरिक संकेतों पर ध्यान देंगे.  मनोबल बढ़ाए रहें. 

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आज का उपाय: सर्वपितृ को स्मरण करें.  नदी सरोवर के जल से तर्पण करें.  योग्यजनों को भोजन कराएं व दान दें. सावधानी बढ़ाएं. 

शुभ अंक : 3 ,6 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

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