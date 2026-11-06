Mesh Tarot Rashifal 6 November 2026: अपनों से संपर्क बढ़ाएं, जिम्मेदारी बखूबी निभाएं

मेष

सिक्स आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए एक दूसरे को सहयोग देकर आगे बढ़ने में मदद बनाए रखने वाला है. निजी जरूरतों पर जोर बना रह सकता है. प्रयासों में सहजता बनाए रखें. वाणिज्यिक मामले प्रभावित रह सकते हैं. लोगों की बातों और अफवाहों में न आएं. नुकसान की आशंका बनी हुई है. विविध विषयों में लापरवाही ढिलाई नहीं दिखाएं. रिश्ते कमजोर हो सकते हैं.

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कारोबारी लेनदेन में सजगता बनाए रखें. प्रलोभन और दिखावे में नहीं आएं. व्यक्तिगत मामलों में अतिचिंता से बचें. कार्य वक्त पर पूरा करने का प्रयास रखें. विपक्षियों की गतिविधियों पर नजर रखें. सावधानी बनाए रखेंगे. भावुकता नहीं दिखाएं. समकक्षों का समर्थन रहेगा. लगन से कार्य पूरे करें. कर्तव्यपालन बनाए रखें.

स्वास्थ्य: खानपान पर ध्यान देंगे. मौसमी सावधानी बनाए रखेंगे. सेहत से समझौता न करें.

आर्थिक स्थिति: सुनियोजित लाभ बनाए रखेंगे. समय पर कार्य करें. कारोबारी मामले संतुलित रहेंगे.

रिश्ते: अपनों से संपर्क बढ़ाएं. जिम्मेदारी बखूबी निभाएं. घर के मामलों में सरलता से आगे बढ़ें.

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