आज 4 सितंबर 2026 मेष राशिफल: कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, बचत पर जोर होगा

परिवार में सबको साथ लेकर चलेंगे. भावनात्मक विषयों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. ऊर्जा उत्साह को बल मिलेगा. परंपरागत कार्यों से जुड़ेंगे. मूल्यवान वस्तु प्राप्त होगी. परिजन सहयोगी रहेंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. घर में सुख बढ़ेगा. जीवनस्तर में सुधार होगा. अतिथि का आना बना रह सकता है. खानपान प्रभावशाली रहेगा. रिश्तों में सुधार होगा. करियर व्यापार में तेजी बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर मुलाकात में उत्साह दिखाएंगे. प्रबंधकीय गतिविधियां में आगे होंगे. करियर कारोबार में वृद्धि होगी. पेशेवर मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. अवसरों को भुनाएंगे.

धन संपत्ति- धनसंपत्ति में वृद्धि होगी. संतुष्टि की स्थिति बल पाएगी.योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. बैंकिंग कार्यों में पहल रखेंगे. पैतृक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. बचत पर जोर होगा.

प्रेम मैत्री- परिजनों के साथ खुशियों को बढ़ाएंगे. सुख से समय बिताएंगे. निजी सूचनाएं साझा करेंगे. जिम्मेदारी का भाव बना रहेगा. रक्त संबंध संवरेंगे. सपरिवार आनंद से रहेंगे. इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. शुभ कार्यों की रूपरेखा बनेगी. वचन पालन रखेंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सेहत में सुधार रहेगा. विविध कार्य आगे बढ़ाएंगे. कुटुम्ब से करीबी बढ़ाएंगे. भेंट संवाद में प्रभावी रहेंगे. खुद पर ध्यान देंगे.

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. सक्रियता बढ़ाएं.



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शुभ अंक : 3, 5, 6 और 9

शुभ रंग : मरून

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