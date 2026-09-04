आज 4 सितंबर 2026 वृष राशिफल: भव्यता रखेंगे, सहयोग से आगे बढ़ेंगे

रचनात्मक विषयों में उत्साह दिखाएंगे. विविध प्रयासों पर जोर रखेंगे. साहस और संपर्क बल पाएगा. लाभ बेहतर होगा. आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा. व्यवहार में मधुरता रहेगी. आधुनिक कार्यों में प्रभावशाली रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे. परस्पर सहयोग बढ़ाएंगे. चहुंओर शुभता का संचार बना रहेगा. खानपान प्रभावी रहेगा. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. लंबित मामले पक्ष में बनेंगे. विविध कार्यों में तेजी आएगी. उत्साह से भरे रहेंगे. महत्वपूर्ण वार्ताएं आगे बढ़ेंगी.

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नौकरी व्यवसाय- आर्थिक लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. कार्य व्यापार को बढ़ावा देते रहेंगे. वाणिज्यिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी. परिणामों से उत्साहित रहेंगे. कलात्मकता बढ़ेगी.



धन संपत्ति- वित्तीय लाभ बढ़ा रहेगा. विविध विषय बेहतर रहेंगे. दीर्घकालिक योजनाएं गति लेंगी. प्रसिदिध और बड़प्पन रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. आर्थिकी सुधरेगी.

प्रेम मैत्री- घर में सुख का वातावरण बना रहेगा. प्रियजनों की बातों पर ध्यान देंगे. अपनों को सुखद सरप्राइज कर सकते हैं. व्यक्तिगत संबंधों में मिठास बढ़ेगी. मान सम्मान बनाए रखेंगे. अपनों का भरोसा जीतेंगे. व्यक्तित्व से प्रभावित करेंगे. सौम्यता और भव्यता रखेंगे. सहयोग से आगे बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जोखिम लेने में सहज होंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा. संतुलन सामंजस्य बढ़ेगा. निसंकोच सक्रिय रहेंगे. साझेदारी की भावना बढ़ेगी.

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. नया करें.



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शुभ अंक : 4, 5 और 6

शुभ रंग : ओपल व्हाइट

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