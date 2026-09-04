आज 4 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: लक्ष्य पर ध्यान दें, रुटीन संवारें

बजट से अधिक खर्च से वित्तीय प्रबंधन प्रभावित हो सकता है. आर्थिक स्थिति मिश्रित बनी रहेगी. दबाव का सामना कर सकते हैं. निवेश के मामले योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. धैर्य और न्यायपूर्ण रीति नीति से आगे बढ़ते रहें. प्रशासनिक मामलों में भूलचूक से बचें. सूझबूझ से आगे बढ़ें. स्वजनों का सहयोग रहेगा. अतिउत्साह में न आएं. विपक्ष से सतर्क रहें. निवेश के प्रयासों में सक्रियता आएगी. करियर कारोबार सहज बना रहेगा. विदेश के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक पक्ष साधारण रहेगा. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएंगे. खर्च पर अंकुश बनाए रखें. दूर देश के कामकाज पर फोकस रखें. कमतर बातों को अनदेखा करें.

धन संपत्ति- निवेश बढ़ाएंगे. वित्तीय विषयों में लापरवाही नीं बरतें. लुभावने प्रस्तावों से बचें. प्रलोभन में न आएं. सफलताएं सामान्य रहेंगी. लेनदेन बढ़ाने का प्रयास रहेगा. योजना से कार्य करें.

प्रेम मैत्री- अपनों के बीच जरूरी संवाद को बनाए रखें. मन की बात रखने में विनय विवेक बढ़ाएं. भावनात्मक मामलों में धैर्य से काम लें. प्रियजनों के लिए समय निकालेंगे. एक दूसरे की खुशी का ख्याल होगा. रिश्तेदारों से भेंट मुलाकात हो सकती है. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य पर ध्यान दें. रुटीन संवारें. प्रबंधन बढ़ाएं. मनोबल व विनम्रता बनाए रखें. आवश्यक सूचनाएं मिल सकती हैं. तैयारी से बढ़ें.

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. धर्मकार्य बढ़ाएं.



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शुभ अंक : 4, 5 और 6

शुभ रंग : सिल्वर

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