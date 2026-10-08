आज 8 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, धनधान्य में वृद्धि होगी

कला कौशल में सहज होंगे. नवीन प्रयास बेहतर बनेंगे. कलात्मक विषयों में रुचि दिखाएंगे. अपनों को समय देंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियां बल पाएंगी. आधुनिक व्यवसाय में सफलता मिलेगी. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. वादा वचन निभाएंगे. नवीन विषयो में गति लाएंगे. विविध प्रयास बल पाएंगे. लाभ प्रतिशत उूंचा रहेगा. शुभकार्यों की रूपरेखा बनेगी. सभी का मान सम्मान रखेंगे. संवेदनशीलता से काम लेंगे. व्यवहार प्र्र्रभावपूर्ण रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबार में उत्साह बनाए रहेंगे. सृजनात्मक गतिविधियां बढ़ाने की सोच होगी. प्रयासों को समर्थन मिलेगा. कला कौशल में सुधार बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. धनधान्य में वृद्धि होगी. कार्य व्यापार में शुभता रहेगी. पेशेवरता और आधुनिकता का संयोग सफलता दिलाएगा. बड़प्पन रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम में विश्वास बढ़ेगा. निजी संबंधों में मजबूती बनाए रखेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में प्रभावी रहेंगे. इच्छित सूचनाएं प्राप्त होंगी. प्रियजनों को प्रभावित करेंगे. भेंट के अवसर बढ़ेंगे. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. मन की बात कह पाएंगे. सहनशील बने रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विवेक बढ़ेगा. कार्यों में तेजी दिखाएंगे. रचनात्मक विषयों से जुड़ेंगे. चर्चा संवाद में स्पष्ट रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा.



आज का उपाय: कुल के पूर्वजों का विधिवत् तर्पण करें. सपरिवार विनम्र आभार प्रकट करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. पीली वस्तुएं दान करें. चिंतन बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

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