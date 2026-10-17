Kal Ka Rashifal 18 October 2026: कल 4 राशियों पर बरसेगा पैसा, जानें मेष से मीन तक का राशिफल

मेष

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शुभ कार्यों में वृद्धि बनी रहेगी. आत्मविश्वास से आगे बढ़ते रहेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक और प्रभावशाली बनी रहेंगी. अपनों का सहयोग पाएंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बनेगा. नीति नियम निरंतरता से आगे बढ़ेंगे. कामकाज साधारण से अच्छा रहेगा. जनकल्याण के कार्यों से जु़ड़ेंगे. सफलता का प्रतिशत बुलंद रहेगा. महत्वपूर्ण कार्य सधेंगे. प्रबंधन के प्रयासों में तेजी आएगी. अवसरों को बढ़ावा देगा. मौके भुनाने में आगे रहेंगे.

शुभ अंक: 2, 6 और 9

शुभ रंग: चमकदार लाल

कल का उपाय: देवी मां महागौरी की साधना उपासना करें. भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. धर्मयात्रा बढ़ाएं.

वृष

ध्यान और आत्मविश्वास से कार्य करते रहने का समय है. अपनों से सीख सलाह बनाए रखें. चर्चा संवाद में सतर्कता बढ़ाएं. योजनाओं में रुटीन रहेगा. उद्योग व्यापार में निरंतरता रखें. मित्रों से अधिक अपेक्षा रखने से बचें. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित रहेंगे. नवीन अनुबंधो में सजग रहें. साझीदारों का सहयोग बना रहेगा. कामकाजी चर्चाओं में सक्रियता से शामिल होंगे. मेहनत पर भरोसा बनाए रखें. व्यापार में रुटीन रखेंगे. विभिन्न मामले पूर्ववत् रहेंगे. लक्ष्य की ओर अनुशासन से आगे बढ़ें. तार्किकता पर जोर बढ़ाएं. जिम्मेदारों से भेंट होगी. आकस्मिकता पर अंकुश लाएं. करियर कारोबार में निरंतरता रखें.

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शुभ अंक: 2, 6 और 9

शुभ रंग: श्वेत

कल का उपाय: देवी मां महागौरी की साधना उपासना करें। भगवान भास्कर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। वचनपालन रखें।

मिथुन

सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. पेशेवर मामलों में सहकार व सहयोग बढ़ेगा. उद्योग व्यापार में अपनी जगह बनाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे. साझीदारी की भावना बनाए रखेंगे. मित्रों सहकर्मियों में विश्वास रखेंगे. अनुभवियों से संपर्क रखेंगे. लोगों से भेंट में सतर्कता रखेंगे. अनुबंधों में सावधानी रखेंगे. हितलाभ बेहतर बना रहेगा.

ढिलाई से बचें. लेनदेन में स्पष्टता रखें. सहकारिता के मामलों में गति आएगी. विविध विषयों में योजना के अनुरूप कार्य करेंगे. प्रबंधकीय प्रयास आगे बढ़ाएं. लाभ प्रतिशत सामान्य रहेगा. कारोबारी संबंध संवार पर रहेंगे. व्यापार में कार्यगति बेहतर रखेंगे. नपातुला जोखिम उठाएंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 5 और 9

शुभ रंग: कत्थई

कल का उपाय: देवी मां महागौरी की साधना उपासना करें. भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। सक्रियता बढ़ाएं.

कर्क

विविध कामकाजी प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें. मेहनत और कौशल से लक्ष्य साधें. कामकाजी परिणाम सामान्य रहेंगे. समय प्रबंधन पर जोर रखेंगे. सहकर्मियों का साथ समर्थन रहेगा. सेवाक्षेत्र में रुचि बढ़ेगी. उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे. अतिउत्साह से बचें. जोखिम के कार्य न करें. आर्थिक लेनदेन में जल्दबाजी से बचें. विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी. लगनशीलता बनाए रखेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. पेशेवरता और कार्य प्रबंधन संवरेंगे.

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कामकाजी योजनाएं लंबित रखने से बचें. प्रतिभा के अनुरूप जिम्मेदारी स्वीकारें. कार्य प्रदर्शन में समकक्षों का सहयोग मिलेगा. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. वाणिज्य व्यापार गति लेंगे.

शुभ अंक: 1, 2 और 9

शुभ रंग: गुलाबी

कल का उपाय: देवी मां महागौरी की साधना उपासना करें. भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. सेवाभाव रखें.

सिंह

बौद्धिक एवं शैक्षिक विषयों में रुचि बनी रहेगी. भावनात्मक संतुलन बढ़ाएंगे. संबंधों को बल मिलेगा. सबका साथ समर्थन पाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर रहेगा. संपर्क संवाद का दायरा बढ़ेगा. ध्यान प्राणायाम और योग अपनाएंगे. जीवनशैली को बेहतर बनाएंगे. निजी विषयों में रुचि रखेंगे. प्रशिक्षण से जुड़ीं गतिविधियों में आगे रहेंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे.

अपनों के साथ श्रेष्ठ समय बिताएंगे. प्रबंधन के कार्यों से जुड़ेंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. कार्य व्यापार में उत्साह रहेगा. प्रलोभन में नहीं आएंगे. साहसिक प्रयासों और प्रबंधन पर जोर रखें. सकारात्मकता बनी रहेगी. संबंधों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 5 और 9

शुभ रंग: लालमणि के समान

कल का उपाय: देवी मां महागौरी की साधना उपासना करें. भगवान भास्कर सूर्यदेव को अर्घ्य दें. सक्रियता बढ़ाएं.

कन्या

घर परिवार में अपनों के हितकर प्रयास बढ़ाएं. संबंधियों के साथ सुख साझा करें. मनभेद व मतभेद उभरने की आशंका है. आवश्यक कार्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. मेलजोल की भावना बढ़ेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. स्वार्थ से बचें. बड़प्पन से काम लें. बड़ों का आदर सम्मान बनाए रखें. हर्ष आनंद रहेगा. अतिथि का आना प्रसन्नता बढ़ाएगा. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा.

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जिद व अहंकार में न आएं. विभिन्न मामलों में तथ्यात्मक स्पष्टता बनाए रखें. परिस्थितियां मिश्रित रहेंगी. प्रबंधकीय प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक एवं पारिवारिक मामले पक्ष में रहेंगे. व्यवस्था को बल देंगे. पराक्रम से जगह बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में सहज रहेंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 5 और 9

शुभ रंग: पिस्ता कलर

कल का उपाय: देवी मां महागौरी की साधना उपासना करें. सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। सकारात्मकता बढ़ाएं.

तुला

सामाजिक गतिविधियों में बढ़चढ़कर हिस्सा लेंगे. संबंधों को बेहतर बनाए रखेंगे. कार्य विस्तार के प्रयासों में पहल बनाए रहेंगे. संपर्क संवाद में रुचि बढ़ेगी. करीबियों में सहयोग रहेगा. कार्यक्षेत्र बड़ा होगा. बंधुजनों से सहकार बढ़ाएंगे. अपनों में नजदीकियां बढ़ेंगी. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.

आवश्यक कार्यों को साधेंगे. कार्यशैली प्रभावी रहेगी. आर्थिक मामले पक्ष में रहेंगे. स्वजनों से मुलाकात होगी. करियर व्यापार आगे बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक प्रयासों को संवरेंगे. कामकाजी यात्रा की संभावना बढ़ेगी. साहस से सफलता पाएंगे. व्यवसाय में सहजता बनाए रहेंगे.

शुभ अंक: 2, 6 और 9

शुभ रंग: मरून

कल का उपाय: देवी मां महागौरी की साधना उपासना करें. भगवान सूर्यदेव को भोर में अर्घ्य दें. सहयोग बनाए रखें.

वृश्चिक

पारिवारिक मामले सुधरेंगे. प्रबंधन संवार पाएगा. साख सम्मान और संग्रह में वृदिृध होगी. पहल और दखल बनाए रखेंगे. विविध आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. अपनों के वादे पूरा करेंगे. शुभता बढ़त पर बनी रहेगी. संबंधों को बेहतर बनाए रखेंगे. परंपरागत मामलों में उत्साह बना रहेगा. महत्वपूर्ण आयोजन से जुड़ सकते हैं.

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चर्चाएं सफल होगी. सुविधा संसाधन बल पाएंगे. उत्सव में प्रमुखता से शामिल होंगे. इच्छित वस्तु की प्राप्ति संभव है. पैतृक व्यवसाय में सफल रहेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे. पेशेवर ज्यादा सफल होंगे. व्यापार के प्रति समर्पित रहेंगे. कार्यों में सक्रियता लाएंगे.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

कल का उपाय: देवी मां महागौरी की साधना उपासना करें. भगवान भास्कर को अर्घ्य दें. शुभ संस्कारों बढ़ावा दें.

धनु

आधुनिकता अपनाने में सहज होंगे. बड़ों की कल ्ञाकारिता बनाए रखेंगे. उत्साह से कार्य करेंगे. रचनात्मक कार्यों में बेहतर बने रहेंगे. लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास रखेंगे. संवेदनशीलता में वृद्धि होगी. अप्रत्याशित मामले पक्ष में बने रहेंगे. अपनों को सरप्राइज दे सकते हैं. योजना के अनुरूप कार्य गति रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. व्यवहार विनम्र व मधुर रहेगा.

व्यापार व्यवसाय में सलाह से निर्णय लेंगे. करीबियों का सहयोग पाएंगे. महत्वपूर्ण बात सहजता से रखेंगे. नवीन कार्यों से जुड़ेंगे. आवश्यक कार्यों में गति आएगी. पेशेवर मामलों में तेजी से काम लेंगे. कामकाजी चर्चाओं में समय देंगे. पेशेवर संतुलन रखेंगे. प्रयासों में गति आएगी.

शुभ अंक: 1, 2, 3 और 9

शुभ रंग: सनराइज

कल का उपाय: देवी मां महागौरी की साधना उपासना करें. भगवान भास्कर को अर्घ्य दें. नवाचार का भाव रखें.

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मकर

बजट के अनुरूप लेनदेन बनाए रखें. अधिक खर्च की आशंका बनी हुई है. रिश्तों की अनदेखी करने से बचें. करियर व्यापार में सहज गति से आगे बढ़ें. जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाही न दिखाएं. करीबियों का सहयोग बना रहेगा. न्यायिक मामलों में सजगता बनाए रखें. निवेश पर नियंत्रण बढ़ाएं. अधिकारीवर्ग सहयोगी होगा. लाभ प्रतिशत सामान्य रहेगा. अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी.

करियर व्यापार में प्रभावशाली बने रहेंगे. मामले लंबित रह सकते हैं. विदेश यात्रा संभव है. कामकाज बढ़ाने की कोशिश होगी. पेशेवरों रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे. आर्थिक एवं वाणिज्यिक कार्यों में सजग रहेंगे. व्यवस्था मजबूत बनाने का प्रयास रखेंगे. सक्रियता से काम लेंगे.

शुभ अंक: 2, 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

कल का उपाय: देवी मां महागौरी की साधना उपासना करें. भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. दान धर्म पर फोकस रखें. धोखे से बचें.

कुंभ

आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. विविध मामलों में तेजी आएगी. अवसरों को लाभ उठाएंगे. कारोबारियों का भरोसा जीतेंगे. प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे. बहुमुखी प्रतिभा से परिणाम संवारेंगे. सभी प्रभावित होंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आत्मविश्वास उूंचा रहेगा. संपर्क संवाद बेहतर रहेगा. बड़प्पन से काम लें. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. लाभ एवं प्रभाव बढ़ाएंगे.

नवीन अनुबंधों में सहजता बनाए रखेंगे. विभिन्न विषयों में गति आएगी. मित्र मददगार रहेंगे. प्रबंधन में प्रभाव बढ़ेगा. करियर व्यवसाय सकारात्मक रहेगा. प्रदर्शन में बेहतर रहेगा. उद्योग कार्यों को गति देने में कामयाब रहेंगे. पेशेवर लगनशील और समर्पित रहेंगे.

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शुभ अंक: 1, 2, 8 और 9

शुभ रंग: जामुनी

कल का उपाय: देवी मां महागौरी की साधना उपासना करें. सूर्यदेव को अर्घ्य दें. कामकाज पर जोर रखें. दें. प्रभाव बनाए रखें.

मीन

कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. सभी का साथ समर्थन प्राप्त होगा. आर्थिक एवं वाणिज्यिक मामलों में निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. प्रबंधन एवं व्यवस्था पर जोर देंगे. रचनात्मकता बनी रहेगी. बड़ों से भेंट होगी. जनकल्याण मामले गति लेंगे. मनोरंजक यात्रा हो सकती है. रुटीन बेहतर रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. परिजनों में स्नेह बना रहेगा. मेहमानों का आना हो सकता है. प्रभावपूर्ण स्थिति बनी रहेगी. बड़ों के सानिध्य से आगे बढ़ेंगे.

करियर कारोबार में बढ़त बनाए रखेंगे. पेशेवर प्रयासों में सक्रियता लाएंगे. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में बढ़त रहेगी. शुभकार्यों को बढ़ावा देंगे. महत्वपूर्ण मामले हल होंगे. अनुभवियों की सलाह लेंगे. प्रदर्शन संवार पर रहेगा.

शुभ अंक: 1, 2, 3 और 9

शुभ रंग: स्वर्णिम

कल का उपाय: देवी मां महागौरी की साधना उपासना करें. भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. आपसी मदद बनाए रखें.

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