Rashifal 16 October 2026: कल 5 राशियों पर मेहरबान होंगे सितारे, कमाई बढ़ने के मिलेंगे मौके, पढ़े राशिफल

मेष - भाग्य पक्ष मजबूत होगा. कामकाजी विषयों को गति देंगे. हितलाभ बेहतर बनाए रखेंगे. वरिष्ठों का साथ सहयोग रहेगा. आर्थिक पक्ष संवार पर रहेगा. प्रबंधकीय क्षमता पर जोर बनाए रखेंगे. साख सहकार में वृद्धि होगी. भेंट संवाद में महत्वपूर्ण बात कह सकेंगे. सुखद पलों को साझा करेंगे. भाग्य बल बढ़ा रहेगा. लक्ष्य पर फोकस होगा. आस्था और अध्यात्म बढ़े रहेंगे. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. भेंटवार्ता में बेहतर होंगे. धार्मिक गतिविधियों में रुचि लेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

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व्यापार में तेजी बनाए रखेंगे. सबका साथ और सहयोग पाएंगे. जिम्मेदारों से संपर्क संवाद संवरेगा. कार्ययोजनाओं में वृद्धि होगी. सकारात्मकता बढ़ाकर रखेंगे. साथ समर्थन का भाव रहेगा.

शुभ अंक: 6, 7 और 9

शुभ रंग: मरून

कल का उपाय: महिषासुर मर्दिनी देवी मां कात्यायनी की पूजा वंदना करें. दुर्गासप्तशती का पाठ करें. धर्मस्थल जाएं. दान बढ़ाएं.

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वृष - अन्य से अधिक अपेक्षा न रखें. कामकाज में स्पष्टता बढ़ाएं. वाणी व्यवहार में सहजता बनाए रखें. परिवार में सबका सम्मान रखें. व्यवस्था पर विश्वास रखें. सूझबूझ व सजगता से योजनाएं साधेंगे. पेशेवरों से संबंध बेहतर बनाए रखेंगे. नीति नियमों का उल्लंघन करने से बचेंगे. सहजता सरलता से आगे बढ़ेंगे. लोगों की बातों में आने से बचें. कार्यों में सूझबूझ व सजगता बनाए रखें. परिजनों को साथ लेकर आगे बढ़ें. विनय विवेक बनाए रखे. मितभाषी बने रहें.

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परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण बनी रहेंगी. सामान्य गति से आगे बढ़ते रहें. करियर कारोबार में रुटीन बनाए रखें. अनुशासन और नियंत्रण बढ़ाएं. स्थिति साधारण रहेगी.

शुभ अंक: 6, 7 और 9

शुभ रंग: सिल्वर

कल का उपाय: महिषासुर मर्दिनी देवी मां कात्यायनी की पूजा वंदना करें. दुर्गासप्तशती का पाठ करें. असहाय की मदद करें.

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मिथुन - साझा कार्य व्यापार में मजबूती आएगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. घर परिवार में शुभता का संचार बना रहेगा. अपनों के सहयोग कार्य पूरे करेंगे. परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्यों में तेजी दिखाएंगे. साख सम्मान बना रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सेहत का ख्याल रखेंगें. संबंधों में सहजता रहेगी. करियर कारोबार में नए समझौते आकार ले सकते हैं. लंबी अवधि के मामलों पर फोकस रखें. विवेक से काम निकालें. प्रियजनों से अनुकूलन बढ़ेगा.

टीम वर्क में सक्रियता रखेंगे. प्रभावी स्थिति बनाए रखेंगे. औद्योगिक प्रयासों को गति मिलेगी. कामकाज में सुधार आएगा. संतुलन व सामंजस्य पर जोर बढाएंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.



शुभ अंक: 5, 6 और 7

शुभ रंग: आसमानी

कल का उपाय: महिषासुर मर्दिनी देवी मां कात्यायनी की पूजा वंदना करें. दुर्गासप्तशती का पाठ करें. विनय बनाए रहें.

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कर्क - कामकाजी मामलों में अनुभवियों से सलाह रखें. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. बजट से चलें. लापरवाही पर अंकुश बढ़ाएं. उधार का लेनदेन न करें. नियम अनुशासन रखें. भेंटवार्ता में नियंत्रण से काम लें. स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहेंगे. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. समय प्रबंधन बनाए रखेंगे. मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे. सक्रियता बढ़ाएंगे. पेशेवरता और समय प्रबंधन से योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. समय प्रबंधन व सहनशीलता रखें. कामकाज में सक्रियता दिखाएं.

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कार्यक्षेत्र में मेहनत और लगन से लक्ष्यों को साधेंगे. नियम व तथ्यों पर जोर रखेंगे. स्मार्ट डिले की नीति रखें. कामकाजी प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. सेवा़क्षेत्र एवं नौकरी से जुड़ेंगे.



शुभ अंक: 2, 7 और 9

शुभ रंग: पर्ल पिंक

कल का उपाय: महिषासुर मर्दिनी देवी मां कात्यायनी की पूजा वंदना करें. दुर्गासप्तशती का पाठ करें. श्रमशीलता रखें.

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सिंह - भावनात्मक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. परीक्षा में सफल रहेंगे. पेशेवर विषयों में सहज रहेंगे. विभिन्न मामले सकारात्मक बने रहेंगे. प्रयोगधर्मिता में रुचि बढ़ेगी. बहस विवाद से बचेंगे. सबको साथ लेकर चलने की सोच रखेंगे. सहकर्मी सहयोगी होंगे. आवश्यक कार्यों में बेहतर प्रदर्शन होगा. बौद्धिकता का प्रतिशत बढ़ेगा. कार्य व्यापार सुधार पर रहेगा. मित्रों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे.

उद्योग व्यापार में लाभ बढ़त पर रहेगा. प्रतिभा से जगह बनाएंगे. उपलब्धि हासिल करेंगे. प्रतिस्पर्धा में बेहतर करेंगे. साहस पराक्रम से आगे बढ़ेंगे. उत्साह बनाए रहेंगे. आर्थिक लक्ष्यों में बेहतर रहेंगे. पेशेवर मामलों को पूरा करने में सहजता होगी. तेजी बनाए रखेंगे. बचत व आय पर फोकस रखेंगे. अन्य की बातों में नहीं आएंगे.

शुभ अंक: 1, 7 और 9

शुभ रंग: चेरी रेड

कल का उपाय: महिषासुर मर्दिनी देवी मां कात्यायनी की पूजा वंदना करें. दुर्गासप्तशती का पाठ करें. सहज रहें.

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कन्या - प्रबंधकीय माामलों में संतुलन बनाए रखेंगे. कामकाज में सकारात्मकता बढ़ेगी. अवरोध का सूझबूझ से हल निकालेंगे. भेंट संवाद में सावधानी बरतेंगे. भावनात्मक दबाव रह सकता है. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा. परिजनों से तालमेल रख़ेंगे. पैतृक पक्ष सहयोगी होगा. संसाधनों में वृद्धि होगी. घर से करीबी बढे़गी. बड़ों की सुनें. मितभाषी बने रहें. निजता की भावना बल पाएगी. करीबियों की बातों की उपेक्षा से बचें. परिवार के लोगों से सहयोग बनाए रखेंग.

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कार्यक्षेत्र में बेहतर कर दिखाने का भाव रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा. सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. करियर व्यापार में जिम्मेदारों साथ बना रहेगा. बड़ों का सानिध्य रखेंगे. आर्थिकी संतुलित रहेगी. भौतिक वस्तुओं को जुटाएंगे. सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा. भवन वाहन की खरीदी कर सकत हैं. प्रबंधन पक्ष अच्छा रहेगा. व्यवस्था पर नियंत्रण रहेगा.



शुभ अंक: 5, 6 और 7

शुभ रंग: समुंदरी

कल का उपाय: महिषासुर मर्दिनी देवी मां कात्यायनी की पूजा वंदना करें. दुर्गासप्तशती का पाठ करें. निंदा भाव से बचें. स्वार्थ त्यागें.

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तुला - वाणिज्यिक विषयों में रुचि लेंगे. सामाजिक प्रयास बेहतर बने रहेंगे. कामकाजी मुलाकातों को बढ़ावा मिलेगा. पहल पराक्रम दिखाएंगे. चर्चा संवाद में सक्रियता बनाए रखेंगे. बंधुओं से करीबी बढ़ेगी. यात्रा हो सकती है. आलस्य का त्याग करें. व्यर्थ चर्चाओं से बचें. अनुभव और योग्यता का लाभ मिलेगा. वाणिज्यिक मामलों में स्थिति संवरेगी. कार्यगति में तेजी आएगी. भावनात्मकता जुड़ाव बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम से सफलता पाएंगे. संपर्क और सहकार ढ़ेगा. बड़प्पन बनाए रखेंगे.

कार्य़क्षेत्र में प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. परिणाम औसत से अच्छा रहेगा. योजना के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. कार्यविस्तार पर जोर रहेगा. प्रयास बेहतर रहेंगे. पेशेवरों से वादा पूरा करेंगे. भेंटवार्ताएं सफल रहेंगी. वित्तीय लाभ का प्रतिशत संवरेगा. महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करेंगे. तेजी के प्रयास बनाए रखेंगे. सहकारी एवं आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने पर जोर रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी.

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शुभ अंक: 6, 7 और 9

शुभ रंग: ओपल कलर

कल का उपाय: महिषासुर मर्दिनी देवी मां कात्यायनी की पूजा वंदना करें. दुर्गासप्तशती का पाठ करें. पहल बढ़ाएं.

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वृश्चिक - परिवा के लोगों और संबंधियों के साथ सुखकर समय बिताएंगे. घरेलु मामलों में हर्ष आनंद बढ़ा रहेगा. श्रेष्ठ व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. कुल कुटुम्ब को बढ़ावा मिलेगा. पैतृक कार्य आगे बढ़ाएंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. अतिथि आएंगे. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. पारिवारिक प्रयासों में बेहतर रहेंगे. घर में खुशियों को बढ़ाएंगे. अपनों के साथ सुखकर वक्त बिताएंगे. करीबी प्रसन्न व प्रभावित होंगे.

पेशेवर उम्मीद पर खरे उतरेंगे. व्यवसाय में अच्छा करेंगे. भेंट चर्चाओं में असरदार रहेंगे. कामकाज में सकारात्मक रहेंगे. कार्य विस्तार उमीद के अनुरूप रहेगा. शुभता बढ़त पर रहेगी. सामंजस्यता रखेंगे. धनधान्य संग्रह के प्रयासों में आगे रहेंगे. वैभवपूर्ण जीवन रहेगा. बचत बढ़ाने की कोशिश होगी. वाणिज्यिक प्रबंधन संवारेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत उूंचा रहेगा. शुभ प्रस्तावों में वृद्धि होगी. बैंकिंग में रुचि लेंगे.



शुभ अंक: 6, 7 और 9

शुभ रंग: गहरा लाल



कल का उपाय: महिषासुर मर्दिनी देवी मां कात्यायनी की पूजा वंदना करें. दुर्गासप्तशती का पाठ करें. साज संवार बढ़ाएं. अतिथि सत्कार करें.

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धनु - सृजनात्मकता को बल मिलेगा. संपर्क संवाद का क्षेत्र बड़ा होगा. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी. पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. स्मरण शक्ति को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. कलात्मकता को बढ़ावा मिेलेगा. जिम्मेदारों से आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. इच्छित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. सबसे बनाकर चलेंगे. संस्कार परंपराओं पर जोर रखेंगे. जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. अपनों से तालमेल रखेंगे.

करियर व्यवसाय में अपेक्षा से अच्छा करेंगे. योजना के अनुरूप आगे बढ़ने पर जोर रहेगा. करियर कारोबार में सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. कार्यविस्तार पर ध्यान देंगे. व्यवसाय में प्रभावशाली रहेंगे. उल्लेखनीय प्रदर्शन रहेगा. महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करेंगे. शुभ कार्य गति लेंगे. नवीनता व भव्यता बढ़ेगी. विविध प्रयासों में गति आएगी.



शुभ अंक: 3, 6, 7 और 9

शुभ रंग: क्रीम कलर

कल का उपाय: महिषासुर मर्दिनी देवी मां कात्यायनी की पूजा वंदना करें. दुर्गासप्तशती का पाठ करें. संरक्षण बढ़ाएं. तेजी लाएं.

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मकर - कामकाज में सूझबूझ से आगे बढ़ें. नीति नियमों का पालन बनाए रखें. आवश्यक कार्यों में सहज गति लाएं. करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा. भूलचूक की स्थिति से बचें. कामकाज में वादविवाद से दूर रहें. धैर्य से लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी. आर्थिक मामलों में सजग रहेंगे. कामकाजी स्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. न्यायिक मामलों पर फोकस रखेंगे. रिश्तों संबंधों में सुधार के प्रयास बढ़ाएंगे. बजट के अनुरूप खर्च निवेश बनाए रखेंगे. विदेशी मामलों पर जोर रहेगा.

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पेशेवरों से भेंट में सावधान रहें. सेवाकार्यों में व्यस्तता रहेगी. विविध गतिविधियों में विपक्षियों से बचें. कार्यों में धैर्य से आगे बढ़ें. लापरवाही व ढिलाई न दिखाएं. वित्तीय मामलों में अनुशासन बनाए रहें. जिम्मेदारियों को सहजता से निभाएं. उधार के लेनदेन से बचें. जोखिमपूर्ण प्रयासों को टालें. जल्दबाजी नहीं दिखाएं. वार्ता पर नियंत्रण रखें.



शुभ अंक: 6, 7, 8 और 9

शुभ रंग: रॉयल ब्लू



कल का उपाय: महिषासुर मर्दिनी देवी मां कात्यायनी की पूजा वंदना करें. दुर्गासप्तशती का पाठ करें. विनम्र बने रहंे.

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कुंभ - आर्थिक विषयों में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्यों में प्रबंधन से जु़ड़े मामलों पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. सहकर्मियों और मित्रों का साथ सहयोग रहेगा. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा. वाणिज्यिक अवसर भुनाएंगे. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. कामकाज की बेहतर स्थिति रहेगी. विविध कार्यों को गति देंगे. विभिन्न प्रतियोगिताओं में अच्छा करेंगे. प्रदर्शन में संवार आएगा.

लाभ की स्थिति में तेज सुधार होगा. विभिन्न योजनाएं बेहतर ढंग से आगे बढ़ेंगी. कार्यों को पूरे करने की कोशिश बढ़ाएंगे. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. वित्तीय प्रयास बढ़त पर रहेंगे. भेंटवार्ताएं सफल रहेंगी. व्यावसायिक विषयों में रुचि रखेंगे. उन्नति के पथ पर सहजता से आगे बढ़ेंगे. हितों को साधने में सफल होंगे. सामंजस्यता बढ़ाएंगे.



शुभ अंक: 6, 7, 8 और 9

शुभ रंग: मोर पंख के समान

कल का उपाय: महिषासुर मर्दिनी देवी मां कात्यायनी की पूजा वंदना करें. दुर्गासप्तशती का पाठ करें. व्यवहारिकता बढ़ाएं.

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मीन - शासन से संबंध बेहतर होंगे. कारोबारी लोगों से बेहतर तालमेल रहेगा. तर्कशीलता बनी रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यों को तेजी से करेंगे. लक्ष्यगत प्रयासों में गति लाएंगे. प्रबंधन बेहतर बनाए रखेंगे. योजनाओं ने में सफलता पाएंगे. पैतृक मामलों में रुचि बढ़ेगी. बड़ों का सहयोग रहेगा. सक्रियता से काम लेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग बना रहेगा. इच्छित परिणमों से उत्साहित रहेंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा. शुभता का संचार रह़ेगा.

पद प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिलेगा. अपेक्षित वृद्धि होगी. मेलजोल व संवाद बढ़ाएंगे. अधिकाधिक लाभ का प्रयास रहेगा. पेशेवर वार्ताएं संवरेंगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अप्रत्याशित लाभ बनेंगे. आर्थिक हित साधने में सफल होंगे. विविध स्त्रोतों से लाभ संवार पाएगा. लेनदेन में गति आएगी. पेशेवरता में वृद्धि होगी. विविध सकारात्मक परिणाम बनेंगे. समकक्षों में परस्पर सामंजस्यता बढ़ेगी.



शुभ अंक: 3, 6, 7 और 9

शुभ रंग: वासंती

कल का उपाय: महिषासुर मर्दिनी देवी मां कात्यायनी की पूजा वंदना करें. दुर्गासप्तशती का पाठ करें. वचनपालन रखें.



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