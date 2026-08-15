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Mithun Tarot Rashifal 15 August 2026: घर में सहजता रखें, करीबियों से बनाकर चलें

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 15 August 2026: चालाक लोंगों के संग साथ से बचें. बहकावे में न आएं. निजी मामले प्रभावित बने रहेंगे. वातावरण को पक्ष में बनाए रखने का प्रयास रखें.

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gemini horoscope
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मिथुन  
द स्टार
आज का दिन आप के लिए सूझबूझ और सावधानी से अपनी चाल चलने और लापरवाही न बरतने का संकेतक है. विविध कार्यां में तैयारी से आगे बढ़ाएं. भूलचूक की स्थिति से बचें. व्यवस्था मजबूत बनाए रखें. भावनाओं पर काबू बढ़ाएं. कामकाजी दबाव में न आएं. करीबियों की अपेक्षाओं से प्रभावित न हों. जल्दी में फैसले लेने से बचें. घर वाले मदद बनाए रखेंगे.
अन्य लोगों से से किए वादों को समय पर पूरा करें. जरूरी सूचना मिल सकती है. अनुभव का लाभ लें. जरूरी सुधारों के लिए प्रयासरत रहें. चालाक लोंगों के संग साथ से बचें. बहकावे में न आएं. निजी मामले प्रभावित बने रहेंगे. वातावरण को पक्ष में बनाए रखने का प्रयास रखें. विविध विषयों में धैर्य दिखाएं. पहल व उतावली से बचें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य पर ध्यान दें. अनुशासन पर जोर बढ़ाएं. शारीरिक असहजता बनी रह सकती है.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय प्रबंध पर फोकस होगा. लक्ष्य प्रभावित रह सकता है. जिम्मेदारी निभाने पर जोर दें.

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रिश्ते: घर में सहजता रखें. करीबियों से बनाकर चलें. अपनों का सम्मान बनाए रखें. जिद त्यागें.

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