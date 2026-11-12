Mithun Tarot Rashifal 12 November 2026: वाणी वचन बनाए रहेंगे, आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा

मिथुन
सिक्स आफ वांड्स
आज का दिन आप के लिए नेतृत्व सम्हालने में सहयोगी है. सबका भरोसा पाने में मदद मिलेगी. जिम्मेदारी स्वीकारने में आगे रहेंगे. सफलता का प्रतिशत अपेक्षा से अच्छा रहेगा. शुभकार्यों को बढ़ावा देंगे. खानपान में आकर्षण रहेगा. लोगों से तालमेल बढ़ाने में सफल होंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. बात मनवाने में सफल रहेंगे. रचनात्मक नजरिया रखेंगे. विशेष गतिविधियों में सक्रियता आएगी.
विविध कोशिशों से इच्छित राह बनाएंगे. भेंटवार्ता में सफलता पाएंगे. निजी मामलों में उत्साहित रहेंगे. सभी से सहज व्यवहार रखेंगे. आर्थिक मामलों को आगे बढ़ाएंगे. परिवार का सहयोग मिलेगा. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर बने रहेंगे. बचत की कोशिशें सफल होंगी. व्यक्तित्व निखार पाएगा. वाणी वचन बनाए रहेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा.
स्वास्थ्य: व्यक्तित्व को बढ़ावा मिलेगा. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. खानपान पर फोकस बना रहेगा.
आर्थिक स्थिति: अधिकारम लक्ष्य समय पर पूरे करेंगे.
रिश्ते: मेहमान घर आएंगे. अपनों के साथ से खुशियों को बढावा मिलेगा. शुभ संचार बना रहेगा.