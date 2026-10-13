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आज 13 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: मेहनत का मिलेगा अच्छा परिणाम, आर्थिक मामलों में होगा फायदा

Aaj ka Mithun Rashifal 13 October 2026, Gemini Horoscope Today: कार्य व्यापार को तेजी से आगे बढ़ाएंगे. बड़ों व जिम्मेदारों से तालमेल रखें. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय दें. करियर संवार पर बना रहेगा.

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gemini horoscope
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करीबियों के साथ समय बिताएंगे. लक्ष्य को जल्द पूरा करने की सोच रखेंगे. प्रतिस्पर्धा में रुचि लेंगे. गति रखेंगे. बौद्धिक प्रयास बेहतर होंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. आर्थिक मामले पक्ष में रहेंगे. शैक्षिक गतिविधियों में उत्साह बनाकर रखेंगे. शुभ सूचनाएं साझा करेंगे. विविध प्रयासों में प्रभावी बने रहेंगे. पेशेवर वर्ग अच्छा करेगा. सफलता पर जोर बनाए रखेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. लाभ के अवसर रहेंगे. सक्रियता सतर्कता बनाए रहें.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार को तेजी से आगे बढ़ाएंगे. बड़ों व जिम्मेदारों से तालमेल रखें. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय दें. करियर संवार पर बना रहेगा. कामकाज में सक्रियता रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय येाजनाओं में हितलाभ बेहतर रहेगा. नवीन अवसर बनेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. कार्यों में शीघ्रता दिखाएंगे. उत्साह से काम लेंगे. सामर्थ्य से जगह बनाएंगे.

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प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह से संबंधों में सकारात्मकता रहेगी. अनुभवियों की सलाह रखेंगे. प्रियजनों से नजदीकियां बढ़ेंगी. निजी गतिविधियों पर फोकस रखेंगे. भावनात्मक मामले बेहतर रहेंगे. रिश्ते पक्ष में बने रहेंगे. करीबियों की खुशी बढ़ाएंगे. घर में सुख बढ़ेगा. रिश्ते संवारेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था में रुचि रखेंगे. सकारात्मकता बढ़ेगी. व्यवहार व्यक्तित्व प्रभावी होगा. मेलजोल बढ़ाएंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. सजगता रखेंगे.

आज का उपाय: देवी मां के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा वंदना करें. तप साधना और जाप बढ़ाएं. व्रत संकल्प बनाए रखें. प्रतिभा संवरेगी.

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शुभ अंक : 4, 5, 6, और 9

शुभ रंग : बादामी

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