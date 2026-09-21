Career Rashifal 21 September 2026 (करियर राशिफल): कर्क राशि वालों को नई जिम्मेदारी मिलेगी, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष राशि

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आज करियर के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा. काम में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. प्रमोशन या नई भूमिका को लेकर बातचीत हो सकती है. कारोबार में नए अवसर मिलेंगे.

वृषभ राशि

कामकाज में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है. नौकरी में आपकी मेहनत पर ध्यान दिया जाएगा. किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है. कारोबारियों को नए संपर्कों से फायदा होगा.

मिथुन राशि

आज काम में सावधानी बरतने की जरूरत है. जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है. अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखें. कारोबार में किसी नई डील को लेकर पूरी जानकारी जरूर लें.

कर्क राशि

करियर के लिए दिन अनुकूल रहेगा. नौकरी में आपकी कार्यक्षमता की तारीफ हो सकती है. नई जिम्मेदारी या पद मिलने के संकेत हैं. कारोबारियों को नई डील मिल सकती है. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा.

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सिंह राशि

आज कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी. मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है. नौकरी में कोई महत्वपूर्ण काम आपके जिम्मे आ सकता है. कारोबार में रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे. नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं.

कन्या राशि

करियर में आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे. आपकी किसी खास स्किल का फायदा मिल सकता है. नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. कारोबार में नई योजना बनाने का समय है. काम से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं.

तुला राशि

आज कामकाज में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत हो सकती है. किसी पुराने प्रोजेक्ट में प्रगति होगी. कारोबारियों को नए संपर्कों से लाभ मिल सकता है. काम में जल्दबाजी से बचें.

वृश्चिक राशि

करियर में नई संभावनाएं सामने आएंगी. नौकरी में प्रदर्शन बेहतर रहेगा. नई जिम्मेदारी मिलने से आपकी भूमिका मजबूत हो सकती है. कारोबार में नए ग्राहक या प्रोजेक्ट मिल सकते हैं. किसी महत्वपूर्ण संपर्क से फायदा होगा.

धनु राशि

आज करियर में प्रगति के अवसर मिलेंगे. नौकरी में नई जिम्मेदारी या पद की संभावना बन सकती है. कारोबारियों को नई डील से फायदा होगा. विदेश या दूर के स्थान से जुड़े काम में भी प्रगति हो सकती है.

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मकर राशि

कामकाज के लिहाज से दिन मजबूत रहेगा. आपकी मेहनत और प्रतिभा की सराहना हो सकती है. नौकरी में कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है. कारोबार में काम की रफ्तार बढ़ेगी. रुके हुए काम पूरे करने का मौका मिलेगा.

कुंभ राशि

आज करियर में धैर्य से काम लेने की जरूरत है. नौकरी में किसी फैसले में देरी हो सकती है. काम से जुड़े दस्तावेजों को ध्यान से जांचें. कारोबार में जोखिम लेने से पहले अच्छी तरह विचार करें. नए अवसरों पर नजर रखें.

मीन राशि

करियर के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. नौकरी में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. मेहनत का फायदा आने वाले समय में मिल सकता है. कारोबार में नई डील या साझेदारी की संभावना है. वरिष्ठों की सलाह काम आ सकती है.

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