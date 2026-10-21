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Makar Tarot Rashifal 21 October 2026: व्यक्तित्व आकर्षक रहेेगा, दिनचर्या संतुलित रखेंगे

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 21 October 2026: जरूरी कार्यों को प्राथमिकता में रखेंगे. लक्ष्यगत प्रयास जल्द पूरे करेंगे. विभिन्न मोर्चों पर बेहतर बनेंगे. सक्रियता से कार्य संवारेंगे. विरोधी बेअसर बने रहेंगे. आपसी सहयोग बढ़ा हुआ रहेगा.

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capricorn horoscope
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मकर
पेज आफ पेंटाकल्स
आज का दिन आप के लिए विभिन्न प्रयासों में सीख और समझ के बेहतर इस्तेमाल से स्थिति को संवारने में सहयोगी है. व्यावसायिक मामले हल होंगे. वित्तीय विषय सकारात्मक बने रहेंगे. योग्यता के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे. करीबी लोगों से सहज प्रस्ताव प्राप्त होंगे. जरूरी संवाद में बढ़ाने में सफल होंगे. व्यर्थ बातों में नहीं आएंगे. विभिन्न क्षेत्रों में उचित प्रयास बनाए रखेंगे.

कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ाएंगे. मदद का भाव बनाए रखेंगे. नवीन संभावनाओं पर जोर रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्य सहजता से कर सकेंगे. जरूरी कार्यों को प्राथमिकता में रखेंगे. लक्ष्यगत प्रयास जल्द पूरे करेंगे. विभिन्न मोर्चों पर बेहतर बनेंगे. सक्रियता से कार्य संवारेंगे. विरोधी बेअसर बने रहेंगे. आपसी सहयोग बढ़ा हुआ रहेगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य असहजताएं कम होंगी. व्यक्तित्व आकर्षक रहेेगा. दिनचर्या संतुलित रखेंगे.

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आर्थिक स्थिति: प्रतिभा प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. वित्तीय पकड़ बनाए रखेंगे. व्यवस्था सुधरेगी.

रिश्ते: सबका सहयोग रहेगा. व्यक्तिगत संबंध मधुर बनेंगे. दोस्तों का साथ रहेगा. तालमेल बढ़ेगा.

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