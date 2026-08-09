Makar Tarot Rashifal 9 August 2026: आर्थिक स्पष्टता बढ़ाएंगे, जिम्मेदारी से कार्य करें

मकर

फोर आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए लालच व प्रलोभन में आने से बचने एवं अपना काम पूरी निष्ठा से करने की सलाह लेकर आया है. जिम्मेदारियों को टालने की कोशिश से बचें. सभी मामलों में निरंतरता बनाए रखें. सक्रिय प्रयासों से सकारात्मक स्थिति पाएंगे. लाभ का प्रतिशत औसत बना रहेगा. जिम्मेदारों के साथ तालमेल बनाए रखेंगे.

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व्यासायिक मामलों में सतर्कता बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्यों को पूरा करेंगे. दबाव बना रह सकता है. अपरिचित की सलाह से बचें. सूझबूझ से उचित दिशा में आगे बढ़ें. समकक्षों और सहयोगियों की मदद से बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे. जिद एवं जल्दबाजी न दिखाएं. व्यर्थ के चर्चा संवाद में शामिल होने से बचें. कारोबारी लेनदेन में स्पष्ट रहें.

स्वास्थ्य: सेहत प्रभावित रह सकती है. खानपान से समझौता न करें. मौसमी सावधानी रखें.

आर्थिक स्थिति: कारोबार में रुटीन बनाए रखें. आर्थिक स्पष्टता बढ़ाएंगे. जिम्मेदारी से कार्य करें.

रिश्ते: घर में सामंजस्य बढ़ाएं. विश्वसनीयता बनाए रहेंगे. रिश्तों में भरोसा बढ़ाए रखें.



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