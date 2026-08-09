scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Makar Tarot Rashifal 9 August 2026: आर्थिक स्पष्टता बढ़ाएंगे, जिम्मेदारी से कार्य करें

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 9 August 2026: समकक्षों और सहयोगियों की मदद से बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे. जिद एवं जल्दबाजी न दिखाएं. व्यर्थ के चर्चा संवाद में शामिल होने से बचें.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर
फोर आफ पेंटाकल्स
आज का दिन आप के लिए लालच व प्रलोभन में आने से बचने एवं अपना काम पूरी निष्ठा से करने की सलाह लेकर आया है. जिम्मेदारियों को टालने की कोशिश से बचें. सभी मामलों में निरंतरता बनाए रखें. सक्रिय प्रयासों से सकारात्मक स्थिति पाएंगे. लाभ का प्रतिशत औसत बना रहेगा. जिम्मेदारों के साथ तालमेल बनाए रखेंगे.

व्यासायिक मामलों में सतर्कता बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्यों को पूरा करेंगे. दबाव बना रह सकता है. अपरिचित की सलाह से बचें. सूझबूझ से उचित दिशा में आगे बढ़ें. समकक्षों और सहयोगियों की मदद से बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे. जिद एवं जल्दबाजी न दिखाएं. व्यर्थ के चर्चा संवाद में शामिल होने से बचें. कारोबारी लेनदेन में स्पष्ट रहें.

स्वास्थ्य: सेहत प्रभावित रह सकती है. खानपान से समझौता न करें. मौसमी सावधानी रखें.

सम्बंधित ख़बरें

कार्यों में शामिल होंगे, व्यक्तित्व बल पाएगा
वातावरण उत्साही बना रहेगा, परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे
परिणाम पक्ष में बनेंगे, स्पर्धा का भाव रखेंगे
मकर राशि वाले पाएंगे मनचाही सफलता, हर कार्य में महसूस करेंगे ऊर्जावान
वित्तीय पक्ष बेहतर रहेगा, जिम्मेदारी बढ़ सकती है

आर्थिक स्थिति: कारोबार में रुटीन बनाए रखें. आर्थिक स्पष्टता बढ़ाएंगे. जिम्मेदारी से कार्य करें.

रिश्ते: घर में सामंजस्य बढ़ाएं. विश्वसनीयता बनाए रहेंगे. रिश्तों में भरोसा बढ़ाए रखें.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Dhanu Tarot Rashifal 9 August 2026: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, संकेतों पर ध्यान दें |
    Vrishchik Tarot Rashifal 9 August 2026: कार्यों को गति दें,छोटी बातों को त्यागें |
    Tula Tarot Rashifal 9 August 2026: समर्थन बनाए रहेंगे, संबंधों में सुधार बनाए रहेंगे |
    Kanya Tarot Rashifal 9 August 2026: व्यवस्था बनाए रखेंगे, सहजता बढ़ेगी |
    Singh Tarot Rashifal 9 August 2026: स्वास्थ्य सुधार पाएगा, दबाव में आने से बचेंगे |
    Kark Tarot Rashifal 9 August 2026: प्रबंध बढ़ाने पर जोर देंगे, आत्मविश्वास बनाए रखें |
    Mithun Tarot Rashifal 9 August 2026: अवरोध दूर होंगे, सक्रियता बढ़ाएंगे |
    Vrishabh Tarot Rashifal 9 August 2026: आलस्य से बचाव रखें, स्वास्थ्य साधारण रहेगा |
    Mesh Tarot Rashifal 9 August 2026: यात्रा के अवसर बने रहेंगे, व्यवहार आकर्षक बना रहेगा |
    Career Rashifal 9 August 2026 (करियर राशिफल): कर्क राशि वाले व्यवस्था बनाए रखें, जानें अन्य राशियों का हाल
    Advertisement