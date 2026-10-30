आज 30 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल:  आत्मविश्वास बढ़ेगा,  स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

नवीन प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे. सबका आदर सत्कार करेंगे. करियर व्यापार में उत्साह रहेगा. कामकाजी वातावरण अनुकूल रहेगा. रचनात्मक सोच पर जोर होगा. उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कार्यव्यवस्था पर जोर होगा. समय लेकर भेंट मुलाकात करेंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ेगा. प्रबंध विषयों पर ध्यान देंगे. नए लोगों से संपर्क में सहज रहेंगे. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ मिलेगा. रचनात्मक गतिविधियों को संवारेंगे. स्मरण क्षमता में वृद्धि होगी. विभिन्न क्षेत्रों में लाभ बढ़ेगा.

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नौकरी व्यवसाय- करियर गति लेगा. व्यापार में आगे बढ़ेंगे. लाभ का स्तर बेहतर बना रहेगा. योजनाओं के क्रियान्वयन में सफल होंगे. नवाचार पर जोर बनाए रखेंगे. तेजी से कार्य पूरे करेंगे.

धन संपत्ति-- आर्थिकी बढ़त पर रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. पेशेवरों की अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी. संपत्ति के मामले पक्ष में रहेंगे. पूंजी व व्यवसाय बढ़ेगा. परिणाम पक्ष में साधेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध मजबूत होंगे. प्रियजन के संग सुख से रहेंगे. संबंध मधुर बने रहेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. संवेदनशीलता रखेंगे. अपनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. दोस्तों से भेंट होगी. स्वजनों का ख्याल रखेंगे. मन के मामलों में पहल दिखाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- करीबियों का साथ पाएंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मन के मामलों में उत्साह व पहल दिखाएंगे.



आज का उपाय: देवी मां जगदम्बा दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं और मीठा चढ़ाएं. अनोखा सोचें

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शुभ अंक : 3, 5 और 6

शुभ रंग : सिल्वर

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