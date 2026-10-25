आज 25 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: विभिन्न मामलों में स्पष्ट रहेंगे, गरिमा गोपनीयता रखेंगे

करियर में गति बनी रहेगी. विभिन्न प्रयास संवारेंगे. करीबी सतर्कता बढ़ाएंगे. नेतृत्व के प्रयासों को बल मिलेगा. सहकारिता के कार्यों में तेजी दिखाएंगे. करीबीजन उपलब्धि पाएंगे. कार्यव्यवस्था पर जोर देंगे. प्रभावी रहेंगे. उमंग उत्साह से विविध कार्य करेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि बनी रहेगी. आर्थिक क्षेत्र में तेजी रहेगी. कारोबार में सकारात्मकता बढ़ेगी. महत्वपूर्ण कार्यों को तेजी से पूरा करें. करीबियों व मित्रों को जोड़े रखेंगे. साझा प्रयासों में सक्रियता आएगी.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर परिस्थितियां में अनुकूलता बनी रहेंगी. लाभ में इच्छित वृद्धि होगी. कारोबारी विस्तार को बढ़ावा मिलेगा. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा. पद प्रभाव में बढ़त बनाए रखेंगे. नवीन कार्यों पर फोकस रखेंगे. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखेंगे. पहल पराक्रम की सोच रहेगी. जोखिम लेंगे.

प्रेम मैत्री- दाम्पत्य जीवन में विश्वास बढ़ेगा. वातावरण सुखमय बना रहेगा. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. घर में मधुरता बनी रहेगी. प्रेम और विश्वास बल पाएंगे. व्यक्तिगत संबंध संवरेंगे. स्वजनों से तालमेल बढ़ाएंगे. सहकर्मी सहयोगी रहेंगे. प्रियजन प्रसन्न होंगे. चर्चा संवाद में आगे रहेंगे. मेल मुलाकात बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यगत सक्रियता रखेंगे. विभिन्न मामलों में स्पष्ट रहेंगे. गरिमा गोपनीयता रखेंगे. तेजी से काम लेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: ग्रहों के मुखिया भगवान भास्कर सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे एवं मिश्री बांटें. सक्रिय रहें.

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शुभ अंक : 6, 7 और 9

शुभ रंग : शक्कर के समान

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