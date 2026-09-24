आज 24 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: अनुबंधों में सहजता रखेंगे, जिम्मेदारी से कार्य करेंगे

आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा. कामकाज में उचित परिणाम प्राप्त करेंगे. विभिन्न कार्यों में सक्रियता बनाए रखेंगे. अपनों से किए वादे पूरे करेंगे. व्यापार में उछाल आएगा. धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. शिक्षा पर जोर देंगे. चहुंओर सुखद परिणाम पाएंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. लेनदेन में सहजता दिखाएंगे. मित्रों में विश्वास बढ़ेगा. लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा. प्रबंधन के कार्य गति पाएंगे. कारोबारी राह मजबूत बनी रहेगी. उमंग उत्साह से आगे बढ़ेंगे. संकोच दूर होगा.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यगति तेज होगी. व्यवस्था अनुकूल बनी रहेगी. इच्छित परिणाम पाने में मदद मिलेगी. पेशेवरों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ बढ़त पाएगा. लंबित कार्यों को पूरा करेंगे. परिस्थितियों में सकारात्मक बढ़ेगी. आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. सत्ता के लंबित मामले गति पाएंगे. अनुबंधों में सहजता रखेंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में सुधार आएगा. निजी विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. मित्रों समकक्षों का साथ समर्थन पाएंगे. अपनों पर भरोसा बनाए रखेंगे. रिश्तों मजबूती आएगी. प्रेम स्नेह पर फोकस बढ़ा रहेगा. विभिन्न मामलों में गति आएगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. भावनात्मक प्रयासों में प्रभावी बने रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- नजरिया बड़ा रखेंगे. चर्चा संवाद प्रभावी रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. अनुकूलता बनी रहेगी. सहयोग का भाव रहेगा.

आज का उपाय: विष्णुप्रिया महामाया देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. धर्मस्थल जाएं.

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शुभ अंक : 3, 5, 6 और 9

शुभ रंग : पाइनेपल

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