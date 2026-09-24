आज 24 सितंबर 2026 वृष राशिफल: इच्छित सूचना प्राप्त होगी, सहकार भाव बढ़ाएंगे

सभी के साथ मिलकर कार्य करने का प्रयास बढ़ाएंगे. प्रबंधन के प्रयास उछाल पर बने रहेंगे. पैतृक धन की प्राप्ति होगी. पेशेवर परिणाम पक्ष में बनेंगे. कामकाजी विषय अनुकूल रहेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. सबका सहयोग पाएंगे. कारोबार में प्रभाव बनाए रखेंगे. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. चहुंओर शुभता बनी रहेगी. शासकीय विषय गति लेंगे. पुरस्कृत हो सकते हैं. कारोबारी मामलों में उत्साह बनाए रखेंगे. साहसिक फैसलों में सहजता बनाए रहेंगे. सहकार भाव बढ़ाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- व्यापारिक मामले गति लेंगे. करियर में अवसर बढ़ेंगे. प्रभावी प्रदर्शन बना रहेगा. पेशेवर गतिविधियों में सभी सहायक होंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. कार्यक्षेत्र में दखल बढ़ेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ एवं प्रभाव बल पाएंगे. वित्तीय फैसलों में सक्रियता आएगी. व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. मान सम्मान प्राप्त होगा. पद प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिलेगा. जवाबदेही लेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक चर्चा में सहज रहेंगे. संबंध मधुर बनेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. सबके साथ सुखद समय बिताएंगे. अपनों के लिए प्रभावी प्रयास करेंगे. इच्छित सूचना प्राप्त होगी. जीवन में हर्ष आनंद बढ़े़गा. निजी चर्चाओं में उत्साह से बात रखेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी.

स्वास्थ्य मनोबल- निरंतरता बढ़ाए रहेंगे. व्यवस्था संवरेगी. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा.

आज का उपाय: विष्णुप्रिया महामाया देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. मदद का भाव रखें.

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शुभ अंक : 6, 7 और 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

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