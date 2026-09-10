आज 10 सितंबर 2026 वृष राशिफल: अनुभवियों से सीख सलाह रखें, सजगता से आगे बढ़ें

घर परिवार में छोटी बातों को अनदेखा करें. निजी संवाद में उतावली न दिखाएं. भौतिक सुविधाओं पर ध्यान देंगे. प्रबंधन में सहजता रहेगी. धैर्य से काम लें. स्वजनों से करीबी बढ़ेगी. अनुभवियों से सीख सलाह रखें. सजगता से आगे बढ़ें. विरोधी सक्रियता दिखा सकते हैं. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. प्रबंधकीय लक्ष्य साधेंगे. संकोच में कमी आएगी. खरीदी में रुचि रखेंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ाएं. अपनों को अनदेखा न करें.

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नौकरी व्यवसाय- योजनाएं उचित दिशा में बढ़त पाएंगी. प्रबंधन पर बल देंगे. कामकाज में बेहतर रहेंगे. प्रबंधन में बेहतर रहेंगे. व्यापार में सहजता शुभता रहेगी. विविध विषयों में तेजी बनाए रखेंगे.



धन संपत्ति- आर्थिक हितों को साधेंगे. भवन वाहन पर फोकस बढ़ा रहेगा. व्यावसायिक कार्यों में गति रहेगी. महत्वपूर्ण विषयों की सूची बनाएंगे. सौदेबाजी में जल्दी न करें. अनुबंधों में पहल से बचेंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार से करीबी बढ़ाएंगे. निजी मामलों में फोकस रहेगा. स्वार्थ का त्याग करें. परिजनों की सीख पर ध्यान दें. सहनशीलता बनाए रखें. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएं. प्रेम व स्नेह बना रहेगा. वरिष्ठों का आदर सम्मान रखें. प्रियजनों की भावनाओं को समझें.

स्वास्थ्य मनोबल- निजी प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. सुलह सामंजस्य का प्रयास करेंगे. रुटीन बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे.

आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. आदरभाव बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 2, 3 और 6

शुभ रंग : क्रीम कलर

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