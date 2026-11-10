आज 10 नवंबर 2026 वृष राशिफल: आज पैसों के मामले में होगी चांदी, रिश्तों में भी बढ़ेगा प्यार!

घर परिवार में शुभता बढ़ेगी. संबंधों में घनिष्ठता बढ़ाएंगे. भावनात्मक संवाद संवार पाएगा. कामकाज में अपेक्षित स्थिति बनी रहेगी. साझा कार्यों में सफलता मिलेगी. भावनात्मक मजबूती से वातावरण को बेहतर बनाए रखेंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. विविध मामलों में गति आएगी. बड़प्पन की सोच बनी रहेगी. पेशेवर चर्चाओं में प्रमुखता से हिस्सा लेंगे. मित्रों सहकर्मियों में विश्वास बनाए रखेंगे. प्रबंधकीय कार्य आगे बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. रिश्ते मजबूत बनेंगे.
नौकरी व्यवसाय- कारोबारी मामलों में उत्साह दिखाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. करियर में योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ाएंगे. साझीदारी में गंभीरता बनाए रखेंगे.
धन संपत्ति- वित्तीय लाभ बढ़त पाएगा. पेशेवर चर्चा में तेजी दिखाएंगे. नेतृत्व संवार पर रहेगा. सबके साथ से निर्णय क्षमता बढ़ेगी. लाभफल बढ़त पर रहेगा. क्षमता से अच्छा प्रदर्शन रहेगा.
प्रेम मैत्री- घर परिवार में सहयोग और सुख बढ़ेगा. करीबियों से चर्चा संवाद बढ़ाएंगे. सहज प्रस्ताव मिलेंगे. मन के मामलों में मजबूती आएगी. विनम्रता दिखाएंगे. सुखद पल साझा करेंगे. सामंजस्य बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में सुखद पल बनेंगे. रिश्तों में मधुरता रहेगी.
स्वास्थ्य मनोबल- उत्साह बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. अनुशाासन से आगे बढ़ेंगे. मनोबल ऊंचा होगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. प्रबंधन पर ध्यान देंगे.
आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. वादा वचन निभाएं.
शुभ अंक : 4, 6 और 9
शुभ रंग : क्रीम कलर