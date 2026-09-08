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आज 8 सितंबर 2026 मकर राशिफल: अपनों का साथ सहयोग रहेगा, चर्चा संपर्क में सरल रहेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 8 September 2026, Capricorn Horoscope Today: उद्योग व्यापार के मामलों में भरोसा बनाए रखेंगे. साझा कार्यों को गति देंगे. अनुशासन व विवेक रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. प्रबंधन मजबूत बनाएंगे.

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capricorn horoscope
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व्यक्तिगत प्रयास पक्ष में बनेंगे. रिश्तों को मजबूत बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. चहुंओर प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. जीवनसाथी अपेक्षित प्रदर्शन करेगा. स्थायित्व को बल मिलेगा. कार्यों में सक्रियता लाएंगे. योजनाओं में गति रखेंगे. औद्योगिक मामले संवरेंगे. सबका साथ सहयोग बढ़ेगा. जिम्मेदारों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. बड़ों से तोलमोल कर बात कहें. संबंधों का लाभ मिलेगा. भेंट में सामंजस्य बनाए रखेंगे. स्पष्टता बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरे करें. उद्योग व्यापार के मामलों में भरोसा बनाए रखेंगे. साझा कार्यों को गति देंगे. अनुशासन व विवेक रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. प्रबंधन मजबूत बनाएंगे.

धन संपत्ति- पेशेवर नेतृत्व पर ध्यान देंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. वाण्ज्यििक विषयों में सजगता बढ़ाएंगे. कार्यों को लंबित न रखें. पेशेवर प्रयास तेज रहेंगे. भूमि भवन के मामलों में सफलता बढ़ेगी.

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प्रेम मैत्री- करीबियों के प्रति सत्कार का भाव रखें. परिवार में हर्ष आनंद बढ़ा रहेगा. रिश्ता मजबूत होगा. करीबियों में खुशियां बनी रहेंगी. जिम्मेदारियों को पूरा करें. अपनों का साथ सहयोग रहेगा. मन की बात कहेंगे. प्रेम पर जोर रखेंगे. रिश्तों में विश्वास बढेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- सद्भावना बनाए रहेंगे. सहजता बढे़गी. चर्चा संपर्क में सरल रहेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. लंबित मामले गति लेंगे. खानपान सात्विक रखेंगे.

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. मदद बनाए रखें.

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शुभ अंक : 5, 8 और 9

शुभ रंग : रस्ट कलर

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