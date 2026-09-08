आज 8 सितंबर 2026 मेष राशिफल: जल्दबाजी में बात न रखें, विविध मामले पक्ष में रहेंगे

प्रबंधन के प्रयास प्रभावपूर्ण रहेंगे. लक्ष्य साधने में आगे रहेंगे. परिजनों की बातों को अनदेखा नहीं करें. विविध विषयों में पूर्वाग्रह में नहीं आएं. पारिवारिक परंपराएं निभाएं. भवन वाहन के मामले हल होंगे. अति उत्साह और आवेश से बचें. परिवार के मामले पक्ष में बनेंगे. संबंधों में जल्दबाजी में निर्णय न लें. सामंजस्यता और अनुशासन रखें. विनम्रता पर जोर दें. बहस से बचाव रखेंगे. भवन वाहन खरीदी के प्रयास गति पाएंगे. स्वार्थ संकीर्णता से बचें.

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नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में शुभता रहेगी. कला कौशल पर जोर बना रहेगा. करियर में गंभीरता बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र में अपेक्षित सफलता मिलेगीं. विविध मामले पक्ष में रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक हितलाभ में वृद्धि होगी. वित्तीय स्पष्टता बढे़गी. विविध मामले लाभप्रद रहेंगे. पंरपरागत व्यवसाय से जुड़ेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

प्रेम मैत्री- आपसी संवाद में पहल से बचें. भेंटवार्ता में रुचि रहेगी. सरप्राइज दे सकते हैं. भावनात्मक प्रदर्शन बल पाएगा. मन की बात में धैर्य दिखाएं. जल्दबाजी में बात न रखें. साहस संपर्क बढ़ाएं. अपनों की सीख सलाह से चलें. भावुकता से बचेंगे. अतिसंवेदनशीलता पर अंकुश रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व पर ध्यान दें. स्वास्थ्य जांच बनाए रखें. स्वार्थ संकीर्णता को त्यागें. बड़प्पन से काम लें. रहन सहन आकर्षक रहेगा.

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान व उपयोग बढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. जिद से बचें.

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शुभ अंक : 1, 8 और 9

शुभ रंग : लाल

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