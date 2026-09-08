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आज 8 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: पेशेवरों से सहयोग मिलेगा, मितभाषी बने रहेंगे

Aaj ka Singh Rashifal 8 September 2026, Leo Horoscope Today: सहज संकोच में बने रह सकते हैं. सबको जोड़ने का प्रयास बढ़ाएं. न्यायिक मामले उभर सकते हैं. रिश्तों को बेहतर बनाए रखेंगे. संकोच बढ़ा रहेगा.

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कामकाज में सभी का सम्मान रखेंगे. प्रबंधन में सहज रहेंगे. संबंधों का ध्यान रखें. संबंध संवारने पर जोर दें. नीति नियम के अनुसार कार्य करें. समता और न्याय पर जोर रखेंगे. वैदेशिक कार्यों में गति आएगी. कार्यगति धीमी रह सकती है. सूझबूझ व धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे. ऊर्जा उत्साह में चूक न करें. सहज संकोच में बने रह सकते हैं. सबको जोड़ने का प्रयास बढ़ाएं. न्यायिक मामले उभर सकते हैं. रिश्तों को बेहतर बनाए रखेंगे. संकोच बढ़ा रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक लाभ  सामान्य रहेगा. पेशेवरों से सहयोग मिलेगा. कामकाज में निरंतरता रहेगी. बजट के अनुरूप आगे बढ़ें. विभिन्न प्रयासों में सुधार की कोशिश बढ़ाएं.

धन संपत्ति- आर्थिक विषयों में धैर्य दिखाएं. बचत सामान्य रहेगा. दिखावे में नहीं आएं. निवेश एवं विस्तार की सोच रहेगी. बड़ों की सलाह से चलेंगे. वित्त प्रबंधन बढ़ाए रखेंगे.

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प्रेम मैत्री- लोगों से सजगता बनाए रहेंगे. सहज नियंत्रण बनाए रखेंगे. बहस विवाद में नहीं पड़ेंगे. विनम्रता पर जोर रखेंगे. करीबियों का सम्मान करेंगे. मितभाषी बने रहेंगे. विभिन्न संबंध मिलेजुले रहेंगे. प्रेम के मामले साधारण बनेंगे. उतावली में न आएं. प्रेम में धैर्य रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान में सात्विकता लाएंगे. स्वास्थ्य साधारण रहेगा. चर्चा में सजग रहेंगे. बड़ी सोच रखेंगे. धैर्य दिखाएंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे.

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान व उपयोग बढ़ाएं. विनम्र बने रहें.

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शुभ अंक : 1, 3, और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

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