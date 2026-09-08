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आज 8 सितंबर 2026 धनु राशिफल: निर्णय लेने में संकोच दिखाएंगे, तैयारी से आगे बढ़ें

Aaj ka Dhanu Rashifal 8 September 2026, Sagittarius Horoscope Today: कार्य व्यापार में सामंजस्य बढाएंगे. रुटीन प्रस्ताव मिलेंगे. करियर कारोबार साधारण रहेगा. निर्णय लेने में संकोच दिखाएंगे.

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sagittarius horoscope
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कामकाज में आकस्मिकता बनी रह सकती है. आज्ञा अनुपालन और पेशेवरता बनाए रखेंगे. पेशेवर मामलों में साधारण परिणाम बनेंगे. परिचित के धोखा करने की आशंका है. स्वास्थ्यगत असहजताएं उभर सकती हैं. सावधानी व सूझबूझ से आगे बढ़ें. बड़ों का सानिध्य मनोबल बढ़ाएगा. बड़प्पन से काम लेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में परिजनों का सहयोग होगा. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. स्वजनों की सहायता उत्साहित रखेगी. कुल कुटुम्ब से करीबी रखें. बड़प्पन का भाव रखें.

नौकरी व्यवसाय- शोध में रुचि बढ़ाएंगे. कामकाज पर फोकस होगा. कार्य व्यापार में सामंजस्य बढाएंगे. रुटीन प्रस्ताव मिलेंगे. करियर कारोबार साधारण रहेगा. निर्णय लेने में संकोच दिखाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिकी साधारण रहेगी. वरिष्ठों व समकक्षों से सहयोग लें. अनजान लोगों से सजग रहें. विविध विषयों में ढिलाई व लापरवाही न करें. स्मार्ट वर्किंग बनाए रखें. तैयारी से आगे बढ़ें.

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प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में घरवालों की बातों को अनदेखा न करें. बात रखने में विनम्रता बढ़ाएं. अपनों का साथ सहयोग बना रहेगा. परस्पर स्नेह बढ़ेगा. बड़ों से तोलमोल कर बात कहें. संबंधों का लाभ मिलेगा. भेंट में सामंजस्य बनाए रखें. संबंध मधुर बनाए रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- गरिमा गोपनीयता पर बल दें. स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा. खानपान में सात्विकता रखें. बड़ों से तोलमोल कर बात कहें. संबंधों का लाभ मिलेगा. सामंजस्य बनाए रखें.

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आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान व उपयोग बढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सहनशील रहें.

शुभ अंक : 3, 8 और 9

शुभ रंग : केशरिया

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