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आज 8 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: कार्यशैली आकर्षक होगी, सभी का समर्थन रहेगा

Aaj ka Vrishchik Rashifal 8 September 2026, Scorpio Horoscope Today: प्रेम के प्रयास सुखद रहेंगे. शुभ सूचना प्राप्त होगी. परिचय का लाभ उठाएंगे. रिश्ते निभाने में सफल होंगे. भेंट के अवसर बनेंगे.

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scorpio horoscope
scorpio horoscope

भाग्य बल बढ़ा रहेगा. हर क्षेत्र मे इच्छित परिणाम पाएंगे. शुभकार्यों की रूपरेखा बनाएंगे. पेशेवर परिणाम पक्ष में बनेंगे. पुण्यार्जन में वृद्धि होगी. शासन के कार्य बनेंगे. लाभकारी योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. आस्था आत्मविश्वास बढ़ेगा. मित्रों का साथ समर्थन बढ़ेगा.  धार्मिक यात्रा की रूपरेखा बनेगी. कला कौशल संवार पर रहेंगे. दीर्घकालिक योजनाएं आकार लेंगी. भेंटवार्ता में सफल होंगे. श्रेष्ठ प्रदर्शन बना रहेगा. पेशेवरों व वरिष्ठों के सहयोग पाएंगे. लक्ष्य पाने में सफल रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में बेहतर स्थिति रहेगी. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. कारोबार में तेजी रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्य सधेंगे. लाभ अपेक्षा से अच्छा अर्जित कर सकेंगे. सभी का समर्थन रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय योजनाएं लक्ष्य की ओर बनी रहेंगी. चहुंओर शुभ संयोग बनेंगे. सभी के प्रति मदद की भावना रहेगी. लाभ में बढ़ोतरी होगी. साख सम्मान बढ़ेगा. लक्ष्य पाने का प्रयास रहेगा. दीर्घकालिक योजनाएं गति लेंगी.

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प्रेम मैत्री- मित्र संबंधों में सहजता बढ़ेगी. सरप्राइज संभव है. प्रियजनों का साथ विश्वास रहेगा. मन की सुनेंगे. वाणी व्यवहार में मिठास रखेंगे. प्रेम के प्रयास सुखद रहेंगे. शुभ सूचना प्राप्त होगी. परिचय का लाभ उठाएंगे. रिश्ते निभाने में सफल होंगे. भेंट के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विभिन्न कार्य संवारेंगे. कार्यशैली आकर्षक होगी. मनोबल ऊंचा बना रहेगा. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. व्यक्तित्व संवरेगा.

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान व उपयोग बढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. धर्मकार्य करें.

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शुभ अंक : 3, 8 और 9

शुभ रंग : गुलाबी

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