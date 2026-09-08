scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 8 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: अवसरों का लाभ उठाएंगे, लाल वस्तुओं का दान करें

Aaj ka Mithun Rashifal 8 September 2026, Gemini Horoscope Today: पैतृक व्यवसाय व संपत्ति पर ध्यान देंगे. योजनाओं को आगे संवारेंगे. बचत एवं बैंकिंग कार्यों को बढ़ाएंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

घर परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. विविध मामलों में उत्साह दिखाएंगे. साज संवार में रुचि बनी रहेगी. परंपरागत कार्यों को उचित दिशा व बढ़ावा देंगे. घर में अनुशासन रखेंगे. रक्त संबंधों में मजबूती रहेगी. आर्थिक मामलों को गति मिलेगी. भव्यता और साज संवार बनी रहेगी. तेजी रखेंगे. उत्सव से जुड़ेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे. घर में हर्ष आनंद बना रहेगा. वाणी व्यवहार में मधुरता बढ़ेगी.

नौकरी व्यवसाय- व्यवसायिक लक्ष्य साधने में मदद मिलेगी. विविध कार्य पक्ष में बनेंगे. प्रयासों में अनुकूलता रहेगी. लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. जीत का भाव बना रहेगा. लेनदेन में गति आएगी. पेशेवर मेलजोल बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय प्रयास अपेक्षित बने रहेंगे. संग्रह संरक्षण में वृद्धि बनी रहेगी. पैतृक व्यवसाय व संपत्ति पर ध्यान देंगे.योजनाओं को आगे संवारेंगे. बचत एवं बैंकिंग कार्यों को बढ़ाएंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

सीख सलाह बढ़ाएंगे, सेहत संवरेगी
मिथुन राशिवाले नौकरी बदलने में जल्दबाजी ना करें, खर्चों में बढ़तोरी होगी, जानें दैनिक भाग्यफल
आधुनिक विषय गति लेंगे, नए मामले पक्ष में बनेंगे
मिथुन राशिवाले हर काम सावधानी से करें, सेहत का दें ध्यान, जानें दैनिक राशिफल
मिथुन राशिवालों के मित्रों की मदद से काम बनेंगे, तेजी से काम करने का दिन है, जानें दैनिक राशिफल

प्रेम मैत्री- अपनों से संवाद मधुर बनाए रहेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. घर में शुभ संचार बना रहेगा. परिजन सहयोगी होंगे. कुटुम्बियों संग तालमेल बढ़ाएंगे. इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. अतिथियों का आगमन बना रहेगा. प्रेम स्नेह के प्रयास बनेंगे. संस्कारों को बढ़ावा देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवक्तित्व पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. खानपान आकर्षक होगा. धनधान्य बढ़ेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. वादा व वचन निभाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 5, 8 और 9

शुभ रंग : बादामी

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 8 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: खुशियों को साझा करेंगे, कामकाज में बेहतर बने रहेंगे |
    आज 8 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: अवसरों का लाभ उठाएंगे, लाल वस्तुओं का दान करें |
    सत्य निकेतन जैसे हादसों के पीछे क्या है 'पैसे का खेल'? देखें ब्लैक & व्हाइट |
    आज 8 सितंबर 2026 वृष राशिफल: इच्छित परिणाम बनेंगे, सेहत अच्छी रहेगी |
    आज 8 सितंबर 2026 मेष राशिफल: जल्दबाजी में बात न रखें, विविध मामले पक्ष में रहेंगे |
    एक क्लिक में पढ़ें 8 सितंबर 2026, मंगलवार की अहम खबरें |
    Aaj ka Upay 8 September 2026: यदि बार-बार एक्सीडेंट होता है तो ये उपाय करें
    Advertisement