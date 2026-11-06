आज 6 नवंबर 2026 मिथुन राशिफल: आपसी विश्वास बनाए रखेंगे, मित्रों से भेंट होगी. चर्चा में प्रभावी रहेंगे

भावुकता में न आएं. स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखें. कामकाजी वार्ता में स्पष्टता बढ़ाएंगे. भौतिक वस्तुओं पर फोकस बना रहेगा. सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. परिवार से करीबी रहेगी. व्यक्तिगत विषयों में सहज सरल रहेंगे. बड़ों की सुनेंगे. भवन वाहन की प्राप्ति होगी. भावावेश में आने से बचें. करियर व्यापार में सफल होंगे. लाभ अच्छा रहेगा. बड़ी सोच रखेंगे. जिम्मेदारों का सानिध्य बढ़ाएंगे. उपलब्धियां संवरेगी. परिजनों से तालमेल बढ़ाएंगे. प्रबंधन पक्ष सहयोगी रहेगा.
नौकरी व्यवसाय- करियर में बदलाव संभव है. नौकरीपेशा लोगों का स्थानांतरण हो सकता है. जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सुनेंगे. वाणिज्यिक कार्यों में तेजी दिखाएंगे. योजनाएं गति लंेगी. अनुभव का लाभ उठाएंगे.
धन संपत्ति- लाभ बेहतर बनाए रखेंगे. जिम्मेदारी से दायित्व निभाएंगे. लाभ संवार पर बना रहेगा. शासकीय विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा. जिद में नहीं आएं. कर्मठता बनाए रखें.
प्रेम मैत्री- भावनात्मक रिश्तों में सुधार होगा. आपसी विश्वास बनाए रखेंगे. मित्रों से भेंट होगी. चर्चा में प्रभावी रहेंगे. प्रेम और स्नेह में संवाद साधारण बना रहेगा. पारिवारिक विषयों में पहल से बचें. प्रियजन की इच्छा का सम्मान करें. धैर्य धर्म और बड़प्पन बनाए रखें. संबंधियों को समय दें.
स्वास्थ्य मनोबल- भ्रम व बहकावों में न आएं. स्वयं पर फोकस बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य जांच नियमित रखेंगे. मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा. भौतिकवादी सोच रहेगी.
आज का उपाय: भगवान धनवंतरी और कुबेर की पूजा करें. साज संवार पर बनाए रखें. द्वार पर दीप जलाएं. अहंकार से बचें.
शुभ अंक : 5, 6 और 8
शुभ रंग : आसमानी