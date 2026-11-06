आज 6 नवंबर 2026 वृष राशिफल: कामकाज पर फोकस रखें, आधुनिक तौर तरीकों से कार्य करेंगे

मित्रों से भेंट मुलाकात होगी. समकक्षों की मदद बनाए रखेंगे. चहुंओर बेहतर प्रदर्शन रहेगा. कार्य प्रदर्शन संवार पर रहेगा. बड़ों की बात ध्यान से सुनेंगे. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. मित्रों से मुलाकात के अवसर बनेंगे. खुशियों को अपनों कें संग बांटेंगे. लाभ का प्रतिशत उूंचा रहेगा. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. रुटीन संवारेंगे. पेशेवरों का समर्थन रहेगा. प्रबंधन में रुचि लेंगे. व्यवस्था मजबूत रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- नीतियों का पालन करेंगे. कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. जीत पर जोर बना रहेगा. पेशेवर सहयोग देंगे. कार्य व्यापार में बेहतर करेंगे. शुभता का संचार रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय कार्यों को गति देंगे. कामकाज पर फोकस रखेंगे. आधुनिक तौर तरीकों से कार्य करेंगे. लेनदेन की समझ बढ़ेगी. प्रबंधन के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा.

प्रेम मैत्री- बेहतर मित्र बने रहेंगे. सभी का सहयोग समर्थन पाएंगे. हर्ष आनंद के अवसर रहेंगे. भावनात्मक मामलों में प्रभावशाली रहेंगे. सुख सौख्य बढ़ाएंगे. संबंध मजबूत होंगे. वचन निभाएंगे. प्रसन्नता बढ़ेगी. सुखद परिस्थितियों की निर्मिति होगी. दोस्तों का साथ रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- कौशल को बल मिलेगा. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. साख बढ़ेगी. अध्ययन में रुचि रहेगी. आज्ञाकारिता रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: भगवान धनवंतरी और कुबेर की पूजा करें. साज संवार पर बनाए रखें. द्वार पर दीप जलाएं. वचन रखें.

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शुभ अंक : 6, 8 और 9 शुभ रंग:

शुभ रंग : श्वेत

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