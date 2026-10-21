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Kark Tarot Rashifal 21 October 2026: प्रतिभा पर भरोसा बना रहेगा, सजगता से आगे बढ़ते रहें

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 21 October 2026: समय पर कार्य पूरा करने का प्रयास करें. प्रतिभा पर भरोसा बना रहेगा. सजगता से आगे बढ़ते रहें. खानपान पर ध्यान दें. आर्थिक प्रयासों में सूझबूझ बनाए रखें. व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखें.

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cancer horoscope
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कर्क
थ्री आफ स्वार्ड्स
आज का दिन आप के लिए तार्किकता बनाए रखने और भावनात्मक दबाव से बचने की सलाह लाया है. व्यावसायिक मामलों में अतिरिक्त सावधानी बनाए रखें. करीबियों की मदद लेने में संकोच नहीं दिखाएं. दिल की बातों को लेकर अतिउत्साह में न आएं. विविध मामलों में संतुलित स्थिति बनाए रखेंगे. वरिष्ठों और समकक्षों से तालमेल रहेगा.

कारोबारी फैसलों में जल्दी न करें. संवेदनशील गतिविधियों से दूरी बनाए रहें. अन्य से ज्यादा अपेक्षा न रखें. कारोबारी गतिविधियों पर जोर दें. समय पर कार्य पूरा करने का प्रयास करें. प्रतिभा पर भरोसा बना रहेगा. सजगता से आगे बढ़ते रहें. खानपान पर ध्यान दें. आर्थिक प्रयासों में सूझबूझ बनाए रखें. व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखें.

स्वास्थ्य: व्यक्तिगत कार्यों में सावधान रहें. खानपान अंकुश बढ़ाएं. सेहत से समझौता न करें.

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आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक कार्यों में सतर्क रहें. विविध मामले संतुलित रखें. लेनदेन में स्पष्ट रहें.

रिश्ते: सबसे मिलकर रहें. सुखकर वातावरण बनाए रखें. व्यक्तिगत संबंध मजबूत रहेंगे.

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