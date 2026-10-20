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Mesh Tarot Rashifal 20 October 2026: पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी,स्वास्थ्य बेहतर रहेगा

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 20 October 2026: परिवार में सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. सभी मामलों में अनुकूल बनाए रहेंगे. विभिन्न मोर्चों पर नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश होगी. मनोरंजन के अवसर बनेंगे.

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मेष

ऐस ऑफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए महत्वपूर्ण कार्यों को बढ़ावा देने में मददगार है. वातावरण प्रभावपूर्ण बना रहेगा. सकारात्मकता और सुधारों को बढ़ावा देंगे. लक्ष्यों को आगे बढ़ा पाएंगे. वाणिज्यिक चर्चाओं को गति देंगे. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. विभिन्न कार्यों में अपेक्षा के अनुरूप गति बनी रहेगी. कार्यप्रबंध पर जोर बना रहेगा. विविध मामलों में सक्रियता बढ़ेगी.

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घर के लोगों का सहयोग रहेगा, बड़ों की आज्ञा रखेंगे
विभिन्न मोर्चों पर चतुराई से राह बनाएंगे, जरूरी निर्णय ले सकते हैं
खान-पान में सुधार होगा, वाणी व्यवहार को बेहतर बनाए रखेंगे
खान-पान में अनुशासन रखेंगे, सक्रियता बनाए रखेंगे
अनदेखी व दिखावे से बचेंगे, संवेदनशीलता बनी रहेगी

परिवार में सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. सभी मामलों में अनुकूल बनाए रहेंगे. विभिन्न मोर्चों पर नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश होगी. मनोरंजन के अवसर बनेंगे. कारोबारी मामलों में सफल होंगे. विभिन्न उपलब्धियों को बढ़ाएंगे. रिश्तों में सहयोग सामंजस्य रखें. लोगों से प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करेंगे. भौतिक संसाधनों को बढ़ावा मिलेगा.

स्वास्थ्य: सेहत के मामलों में फोकस बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. दिनचर्या नियमित रखेंगे.

आर्थिक स्थिति: कारोबारी मामलों में गंभीरता दिखाएं. व्यर्थ चर्चा से बचेंगे. बड़ों से संवाद बनाए रहेंगे.

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रिश्ते: घर में सहजता रहेगी. सहयोगियों से संपर्क बढ़ेगा. व्यक्तिगत संबंधों की स्थिति संवरेगी.
 

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