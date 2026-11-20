मेष

सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स

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आज का दिन आपके लिए सतर्कता बढ़ाने पर जोर देने वाला है. अनजान लोगों की सक्रियता से परिणाम प्रभावित हो सकते हैं. लेनदेन के मामलों में जवाबदेही बनाए रखें. चोरों से सावधान रहें. क्षमताओं के कमतर मूल्यांकन से बचें. आशंका बनी रह सकती है. पेशेवर संबंधों पर दबाव बना रह सकता है. कारोबार में नियमित प्रदर्शन बनाए रखने पर जोर देंगे.

सुरक्षा से संबंधित बातों की अनदेखी न करें. अनुशासित ढंग से आगे बढ़ें. करीबी की खुशी बनाए रखने की कोशिश होगी. व्यक्तिगत मामलों में बड़प्पन बढ़ाएं. जिद और जोखिम में न आएं. सामंजस्य के प्रयास बनाए रखें. अफवाहों पर ध्यान न दें. जरूरी सूचना मिल सकती है. सुविधाओं पर बल देंगे. वरिष्ठों से भेंट बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य: खानपान सामान्य बना रहेगा. स्वास्थ्य से समझौता न करें. नियमित जांच बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति: योजनाएं साझा न करें. विपक्ष के प्रति सजगता बढ़ाएं. कारोबारी प्रयास सामान्य होंगे.

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रिश्ते: घर वालों पर भरोसा बनाए रखें. जिम्मेदार लोगों का सानिध्य बढ़ाएं. निंदा करने वालों से दूरी रखें.

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