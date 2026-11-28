चर्चा संवाद में विनय विवेक बनाए रखें. निजी विषयों में उतावली दिखाएं. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. वैचारिक चिंतन और बड़प्पन बढ़ाएं. बड़ों का सानिध्य बनाए रखेंगे. अपनों से करीबियां बढ़ाएंगे. निजी मामलों में रुचि रखेंगे. सुविधा संसाधनों को बढ़ाएंगे. भवन वाहन आदि की खरीदी में सक्रियता दिखाएंगे. पारिवारिक मामलों में रुचि रखेंगे. अनावश्यक हस्तक्षेप से बचें. घर में सहजता का वातावरण बनाए रखें. अन्य से वादविवाद बढ़ने की आशंका है.

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नौकरी व्यवसाय- पद की गरिमा बनाए रखेंगे. साख प्रतिष्ठा के प्रयास बढ़ाएंगे. पेशेवर गतिविधियों से जुड़ेंगे. अपेक्षित प्रदर्शन करेंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. वाणिज्यिक कार्यों में पहल करेंगे.

धन संपत्ति- अधिकारियों से संपर्क संवरेगा. वित्तीय पक्ष संतुलित रहेगा. लेनदेन में सीख सलाह रखेंगे. भौतिक सुविधाओं पर जोर रहेगा. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें. योजनाएं आकार लेंगी.

प्रेम मैत्री- वरिष्ठों से सामंजस्य बनाए रखें. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बनाए रखें. अपनों की खुशी का ख्याल बढ़ाएं. घर में अपनों के साथ समय बिताएं. सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. जिद में न आएं. अतिसंवेदनशीलता व बड़बोलेपेन से बचें. रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं. चर्चा में सहज रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- अन्य से मनभेद न रखें. आदरभाव रखें. रहन सहन बेहतर रहेगा. पूर्वाग्रह से बचें. आवेश में न आएं. स्वास्थ्य जांच बनाए रहें.

आज का उपाय: शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. नवग्रह की पूजा वंदना करें. संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. स्मार्ट वर्किंग रखें.

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शुभ अंक : 1, 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

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